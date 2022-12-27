Hatay ziyafeti! Fenerbahçe kendine geldi...
Trabzonspor mağlubiyeti sonrası sahasında ağırladığı Atakaş Hatayspor’u 4-0 yenen Fenerbahçe maç fazlasıyla yeniden liderliğe yükseldi.
Trabzonspor mağlubiyeti sonrası sahasında ağırladığı Atakaş Hatayspor’u 4-0 yenen Fenerbahçe maç fazlasıyla yeniden liderliğe yükseldi.
Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren ev sahibi ekip baskı kursa da ilk ciddi atak konuk ekipten geldi. 7. dakikada Riberio’nun defansın arkasına attığı topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Lobjanidze’nin kalecinin sağından attığı şutta, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
20. dakikada Fenerbahçe maçtaki ilk golü kaydetti. Rossi’nin sol kanattan kullandığı kornerde altıpasta topla buluşan King, iyi yükselerek meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-0
22. dakikada orta sahada hatalı pas sonucu topu kapan Batshuayi’nin defans arkasına pasında Rossi meşin yuvarlakla buluştu. Bu oyuncunu ceza sahasında sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda, top kornere çıktı.
26. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Sol kenardan topu süren Ferdi Kadıoğlu’nun ceza sahası içine kadar gelerek Rossi’ye verdiği topu bu oyuncu bekletmeden Batshuayi’ye bıraktı. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0
32. dakikada ceza sahası yayı önünde topla buluşan Zajc’ın sert vuruşunda, iyi pozisyon alan kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı zorlukla uzaklaştırdı.
35. dakikada yine Ferdi Kadıoğlu, sol kenardan driplingle getirdiği topu ceza sahası sol çaprazında bekleyen Rossi’yle buluşturdu. Bu oyuncunun rahat pozisyonda sağ ayağına alarak plase şutunda top, yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 2-0 üstünlüğüyle bitti.
49. dakikada Batshuayi’nin vuruşunu savunma çizgiden çıkardı.
68. dakikada King’in sert ortasında Burak’ın kendi kalesine attığı gol VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
79. dakikada Onur’un vuruşu kaleci Altay’da kaldı.
86. dakikada savunmanın hatasında araya giren Serdar Dursun’un golü tabelayı yine değiştirdi: 3-0.
90+5. dakikada savunmadan çıkıp gelen Gustavo’nun yaptığı vuruş direğe de çarparak ağlara gitti: 4-0.
Fenerbahçe maçı 4-0 kazandı.