Hatay Yardımlaşma Derneğinden Suriyelilere ramazanda gıda yardımı
HATAY (AA) - Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) ve çeşitli kuruluşların katkılarıyla hazırlanan iftarlık kumanyalar, Afrin ve Kırıkhan'daki ihtiyaç sahibi Suriyeli ailelere dağıtılıyor.
HAYAD Başkanı Rahmi Vardı, yaptığı açıklamada, hem Afrin hem de Hatay'daki ihtiyaç sahibi Suriyeli ailelere ramazan süresince kumanya dağıtacaklarını söyledi.
Vardı, 2 bin gıda paketinin Afrin'e gönderildiğini, 500 paketin de Kırıkhan ilçesinde dağıtıldığını kaydetti.