Hatay Valisi: Bugün itibarıyla Amanos Dağları'nda PKK terör örgütü kalmamıştır

Hatay Valisi Rahmi Doğan, meydana gelen terör saldırısının ardından yeni açıklamada bulundu.

Paramotorla gelmişler

Doğan, teröristlerin Amanoslar'a paramotor ile geldiğini bildirdi.

1 teröristin kendini patlattığını, diğerinin de etkisiz hale getirildiğini belirten Vali Doğan, "Bugün itibariyle Amanoslar’da PKK terör örgütü imha edilmiştir ve herhangi bir PKK terör örgütü birimi de kalmamıştır." ifadelerini kullandı.

Paramotor nedir?

Paramotor bir hava aracıdır ve hava taşıtları veya araçları arasında en hafif ve en kolay hareket ettirilebilen araçlardır.

Çalışma mantığı olarak daha çok yamaç paraşütünün optimizasyonuyla hareket eden paramotor, aslında motorlu yamaç paraşütleri ya da “Powered Paragliding” (PPG) tanımlanan araçlardır.

Paramotor bir diğer ifade ile pilotun paraşütüne ek olarak bir de sırtında pervaneli motor taşıdığı bir hava aracıdır.