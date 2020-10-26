  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hatay Valisi: Bugün itibarıyla Amanos Dağları'nda PKK terör örgütü kalmamıştır
Gündem

Hatay Valisi: Bugün itibarıyla Amanos Dağları'nda PKK terör örgütü kalmamıştır

Hatay Valisi Rahmi Doğan, meydana gelen terör saldırısının ardından yaptığı yeni açıklamada, "Bugün itibarıyla Amanos Dağları'nda PKK terör örgütü kalmamıştır." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 23:34:00 -
Hatay Valisi: Bugün itibarıyla Amanos Dağları'nda PKK terör örgütü kalmamıştır

Hatay Valisi Rahmi Doğan, meydana gelen terör saldırısının ardından yeni açıklamada bulundu.

Paramotorla gelmişler

Doğan, teröristlerin Amanoslar'a paramotor ile geldiğini bildirdi.

1 teröristin kendini patlattığını, diğerinin de etkisiz hale getirildiğini belirten Vali Doğan, "Bugün itibariyle Amanoslar’da PKK terör örgütü imha edilmiştir ve herhangi bir PKK terör örgütü birimi de kalmamıştır." ifadelerini kullandı.

Paramotor nedir?

Paramotor bir hava aracıdır ve hava taşıtları veya araçları arasında en hafif ve en kolay hareket ettirilebilen araçlardır.

Çalışma mantığı olarak daha çok yamaç paraşütünün optimizasyonuyla hareket eden paramotor, aslında motorlu yamaç paraşütleri ya da “Powered Paragliding” (PPG) tanımlanan araçlardır.

Paramotor bir diğer ifade ile pilotun paraşütüne ek olarak bir de sırtında pervaneli motor taşıdığı bir hava aracıdır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Macron 'boykot'u yiyince çark etti: Müslümanlar bizim parçamız
Gündem

Macron 'boykot'u yiyince çark etti: Müslümanlar bizim parçamız

Son dönemde İslam'a ve Müslümanlara yönelik skandal açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İslam ülkelerinden Fransız ü..
CHP'den şaşırtan tavır
Gündem

CHP'den şaşırtan tavır

CHP, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız ürünlerine boykot çağrısına destek verdi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Fransa'nın Türk malla..
Aliyev'den gündemi sarsacak çıkış: 'O ülkelerin listesi bende var' deyip, açıkladı!
Dünya

Aliyev'den gündemi sarsacak çıkış: 'O ülkelerin listesi bende var' deyip, açıkladı!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev "Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silahlar gönderiyor. Listesi bende var. Ateşkesi isteyen niye silah g..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay