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Hatay sele teslim oldu!

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde sağanak yağış ilçe genelinde sele neden olurken, yollar tıkandı, tarihi Uzun Çarşı sular altında kaldı.

21 Nisan 2018 Cumartesi 15:04
Hatay sele teslim oldu!

Merkez Antakya ve Defne ilçelerinde dün akşam saatlerinde aralıksız 1 saat süren şiddetli sağanak yağış hayatı felç etti. Yağış nedeniyle yollar su altında kalırken, çalışma yapılan bölgelerde açılan derin çukurlara düşen çok sayıda araç hasar gördü.

TARİHİ ÇARŞI'DA HASAR

Tarihi Uzun Çarşı'yı Habib-i Neccar Dağı'ndan gelen sel suyu bastı, parke taşları yerinden söküldü. Hatay'ın birçok noktasında etkili olan sel nedeniyle ulaşım da kilitlendi. Yağışın sona ermesiyle yaşam normale döndü.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 15:04
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