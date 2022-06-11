Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Son başvuru tarihi 10.6.2022 tarihinden itibaren 15 (onbeş) günlük sürenin bitimidir.

Profesörlüğe başvuracak adaylar; başvuru dilekçesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans ve doktora belgeleri (e-Devletten alınabilir.), onaylı uzmanlık belgesi, İlanda belirtilen niteliği taşıdığını gösterir belge, Adli Sicil Belgesi (e-Devletten alınabilir.), H.M.K.Ü. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre hazırlanacak puanlama tablosu, adayların doçent unvanını aldığı doçentlik başvuru (ÜAK) kriterlerine göre hazırlanan puanlama tablosu, doçentlik başarı belgesi (e-Devletten alınabilir.), başlıca eseri belirtilen dilekçesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyanın bir nüshasını fiziki olarak, jürilere gönderilecek 6 (Altı) nüshasını ise elektronik ortamda

(CD, Flash Bellek) hazırlayarak başvuru süresi içinde dilekçelerine ekli şekilde Rektörlüğümüze teslim edeceklerdir.

Doçentliğe başvuracak adaylar; başvuru dilekçesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, yabancı dil belgesi, İlanda belirtilen niteliği taşıdığını gösterir belge, Adli Sicil Belgesi (e-Devletten alınabilir.), lisans, yüksek lisans ve doktora belgeleri (e-Devletten alınabilir.), onaylı uzmanlık belgesi, H.M.K.Ü. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre hazırlanacak puanlama tablosu ve adayların doçent unvanını aldığı doçentlik başvuru (ÜAK) kriterlerine göre hazırlanan puanlama tablosu, doçentlik başarı belgesi (e-Devletten alınabilir.), ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyanın bir nüshasını fiziki olarak, jürilere gönderilecek 4 (Dört) nüshasını ise elektronik ortamda (CD, Flash Bellek) hazırlayarak başvuru süresi

içinde dilekçelerine ekli şekilde Rektörlüğümüze teslim edeceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar: Başvuracakları anabilim dalını ve ilan niteliğini belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, 2 adet fotoğraflarını, yayın listeleri ile yayınlarının birer örneğini, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre hazırlanacak puanlama tablosu, yabancı dil belgesi, İlanda belirtilen niteliği taşıdığını gösterir belge, Adli Sicil Belgesi (e-Devletten alınabilir.), lisans, yüksek lisans ve doktora belgeleri (e-Devletten alınabilir.), onaylı uzmanlık belgesini kapsayan dosyanın bir nüshasını fiziki olarak, jürilere gönderilecek 3 (üç) nüshasını ise elektronik ortamda (CD, Flash Bellek)ilgili Fakülte Dekanlığına / Yüksekokul-Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

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