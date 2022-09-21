Hatay hava durumu 21 Eylül Çarşamba
Hatay'da sağanak yağış etkili oluyor. Vatandaşlar bu sebeple havanın nasıl olacağını, yağışların kaç gün süreceğini araştırıyor. Peki, Hatay hava nasıl olacak? Hatay yağışlar kaç gün sürecek?
Hatay’ın İskenderun ilçesinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bu sebeple vatandaşlar güncel hava durumunu araştırmaya başladı. Hatay yağışlar sürecek mi?
Hatay hava durumu 21 Eylül Çarşamba
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Kentte sabah başlayan ve ilerleyen saatlerde şiddetini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağışların sürdüğü bölgede belediye ve trafik ekipleri aksaklık yaşanmaması için önlem aldı.