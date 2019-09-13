0553 313 94 23

Hatay emniyet müdürünün eşi için mevlit okutuldu

Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk’ün, kazada hayatını kaybeden eşi için Hatay’da mevlit okutuldu.

13 Eylül 2019 Cuma 14:38
Hatay emniyet müdürünün eşi için mevlit okutuldu

Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk’ün, kazada hayatını kaybeden eşi için Hatay’da mevlit okutuldu.


Pazartesi günü, Niğde’nin Bor ilçesinde Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk’ün hakimiyetinde olan otomobilin süt tankeriyle çarpışması sonucu araçta bulunan Zuhal Karabörk hayatını kaybetmiş, Salı günü ise memleketi Osmaniye’de toprağa verilmişti. Hayatını kaybeden Zuhal Karabörk için Hatay’da mevlit okutuldu. Durmuş Debboğlu Camsii’nde cuma namazının ardından okutulan mevlite Hatay Valisi Rahmi Doğan, CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, Antakya Belediyesi Başkanı İzzettin Yılmaz, Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, kurum müdürleri, emniyet personelleri, Karabörk ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Mevlitin sonunda vatandaşlara lokum ikram edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 14:38
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivas’ta cami cemaatinden Feyzioğlu’na yoğun ilgi
    1. Sivas’ta cami cemaatinden Feyzioğlu’na..
    2. Başkan Başdeğirmen: “Amacımız,..
    3. EGİAD’dan taziye mesajı
    4. Nurdağı’nda aracın çarptığı çizgili..
    5. Şifa kaynağı aşure yerken dikkat
    6. Erzurum'da tarihi keşif! Moğolların en..
    7. Cumhurbaşkanlığından İzmir'de..
    8. Sarıkamış’ta köy içi yollar kilit..
    9. AB'den güvenli bölge açıklaması!
    10. Ergenekon hakiminin yargılanmasına..
    11. Van’da aşure dağıtımı
    12. Selimiye’nin gölgesinde aşure ikramına..
    13. Antalya TSO ve Bursa TSO’dan dev..
    14. AB Delegasyonu Diyarbakır'daki terör..
    15. Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye..
    16. Kaymakam Pişkin, asfalt çalışmalarını..
    17. Down Sendromlu Serhat teknik direktör..
    18. Yaşlıları telefonla kandırıp 70 bin TL..
    19. Türkiye İMSAD’dan Kentsel Dönüşüm..
    20. Hatay’da 15 düzensiz göçmen yakalandı
    İBB’deki skandallara Sözcü yazarı bile isyan etti "Bunu yapmayacaktın İmamoğlu!"
    İBB’deki skandallara Sözcü yazarı bile isyan etti "Bunu yapmayacaktın İmamoğlu!"
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!