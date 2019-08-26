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Hatay Büyükşehir Belediyespor’dan 2 transfer daha

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Hatay Büyükşehir Belediyespor, 2 oyuncuyu daha renklerine bağladı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:22
Hatay Büyükşehir Belediyespor’dan 2 transfer daha

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Hatay Büyükşehir Belediyespor, 2 oyuncuyu daha renklerine bağladı.


Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Mersin Büyükşehir Belediyespor’dan Dürdane Gülşah Gümüşay ve Bellona Kayseri Basketbol’da forma giyen Melike Tuğba Oral’ı kadrosuna kattı. Kadrolarına bir yabancı oyuncuyu daha ekleyeceklerini ifade eden Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Şube Sorumlusu Serhat Bayraktar, “Takımımıza 4 oyuncu daha alarak rotasyonu tamamladık. Mersin Büyükşehir Belediyespor’dan kısa forvet Gülşah Gümüşay, eski oyuncumuz Melike Tuğba Oral, Amerika kolej ligi NCAA’den bu yıl mezun olan şutör guard İdil Türk ve İstanbul Üniversitesi alt yapısından yetişen 19 yaşında oyun kurucu Kardelen Gezgin. Son olarak 1 yabancı oyuncuyu daha kadromuza katarak transfer çalışmalarını sonlandırmayı planlıyoruz” dedi.


Yarın saat 18.00’da sezonun ilk antrenmanına çıkacaklarını söyleyen Bayraktar, 7-14 Eylül tarihleri arasında Fenerbahçe’nin Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’nde kamp yapacaklarını açıkladı.



3 oyuncuyla sözleşme uzatıldı, 8 oyuncu transfer edildi


Mavi - beyazlı ekipte şu ana kadar Marica Gajic, Hülya Çoklar ve Gizem Başaran’ın sözleşmeleri uzatılırken, Asena Yalçın, Özge Yavaş, Regan Magarity, Haley Peters, İdil Türk, Kardelen Gezgin, Dürdane Gülşah Gümüşay ve Melike Tuğba Oral takıma dahil edilen isimler oldu.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:22
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