  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Hatay Büyükşehir Belediyespor, Gizem Başaran ile sözleşme yeniledi

Yeniakit Publisher
2020-06-25 13:25:55 -
Hatay Büyükşehir Belediyespor, Gizem Başaran ile sözleşme yeniledi

HATAY (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Hatay Büyükşehir Belediyespor, Gizem Başaran ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.

Kulübün basketbol şube sorumlusu Serhat Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın önemli oyuncularından Gizem Başaran ile gelecek sezon için yeniden anlaştıklarını söyledi.

Bayraktar, 1,93 metre boyundaki genç pivotu yeniden takımda görmekten mutlu olduklarını, transfer çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Volkswagen Golf
Satılık 2015 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı