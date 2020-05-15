  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Parti'yi yandaşlıkla suçlayan CHP'de Vedat Kazıcı depremi

CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi ve beraberindekilerden oluşan heyet yardım dağıtımını şova çevirdi

Sakarya'da maskesiz sokağa çıkmak yasak mı? 4 ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı!

Eski hakem Erman Toroğlu: Futbolcuların eşleri AVM'de geziyor

NUN Okulları'ndan korona günlerinde Öz'e yolculuk için 14 öneri
için kalan
Aktüel

Hatay Büyükşehir Belediyesi İskenderun’da 45 mahalleye gıda kolisi dağıttı

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İskenderun’da ihtiyaç sahibi vatandaşlara içerisinde temel gıda maddeleri bulunan gıda kolisi dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 14:32:03 -
Hatay Büyükşehir Belediyesi İskenderun’da 45 mahalleye gıda kolisi dağıttı

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İskenderun’da ihtiyaç sahibi vatandaşlara içerisinde temel gıda maddeleri bulunan gıda kolisi dağıttı.


Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın talimatı doğrultusunda harekete geçen Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesindeki Sosyal Doku ekipleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi 2.Bölge Sorumlusu ve Genel Sekreter Yardımcısı Taygun Cantürk koordinesinde 60 araçtan oluşan filo ve 150 personelle İskenderun’daki 45 mahallede gıda kolisi dağıtımını gerçekleştirdi.


Başkan Savaş, günümüz şartlarında ekonomik sıkıntı sebebiyle temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken vatandaşlara; temel gıda maddesinden oluşan kolileri ulaştırmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.


Mübarek Ramazan ayının rahmet ve bereket ayı olduğunu ifade eden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, “ Ramazan ayı, paylaşmak, muhtaçları gözetmek, ihtiyaç sahibi insanlara el uzatmakla daha çok anlam taşır. Büyükşehir Belediyesi olarak Hatay’ın 15 ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımlarımızı ulaştırıyoruz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı