Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'la ilgili flaş iddia! Gündeme bomba gibi düştü

Hatay Belediye Başkanı Lütfu Savaş'ın istifa ettiği iddia edildi. Savaş'ın CHP'den mi yoksa Belediye Başkanlığı görevinden mi istifa ettiği konusunda ise net bir bilgi yok. 6 Şubat Pazartesi günü sabaha karşı saat 04.17'de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde, saat 13.24'te de Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay illerinde büyük yıkıma neden oldu.

Rönesans müteahhidi için ne demişti?

Depremde en ağır hasarı alan illerin başında Hatay geliyordu. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, depremde en fazla can kaybının yaşandığı binalardan birisi olan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun için “Kendisi idealist bir insan. Belediye bu işi yapanları, çok sorgularsa, onlara yazık etmiş oluruz” demişti.

Kemal Kılıçdaroğlu istifasını istemişti

Lütfü Savaş'ın bu açıklaması büyük tepki çekerken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Lütfü Savaş'ın istifasını istediği öne sürülmüştü. Lütfü Savaş daha sonra yaptığı açıklamalarla da büyük tepki çekmişti. İşte Savaş'ın tepki çeken sözleri...

Bir kurumu suçlamak doğru değil

- Rönesans Müteahhidi idealist bir insan. Belediye bu işi yapanları, çok sorgularsa, onlara yazık etmiş oluruz.

- Bu büyük depreme, yönetmeliğe göre yapılan binaların da dayanması çok zor...

- Bu depreme bakıp da teknik ekibi, belediyeleri suçlamak çok zor.

- Bir kurumu, kuruluşu tek başına suçlamak doğru değil

- Bütün bileşenlerin sıkı sıkıya bir pozisyon alması lazım...

- Hesap verilmesi gerekiyorsa kurum, kuruluşlar ve kişiler verir. Bizim hesap vermemiz gerekiyorsa biz de veririz. Orada hiç bir problem yok.