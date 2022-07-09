Hatalıklardan uzak durmanızı sağlayacak besinler! Hastalık nedir unutturacak reçete

Hastalanmamak için önleminizi erkenden almak istiyorsanız beslenmenize çok dikkat etmelisiniz. İşte bu yüzden gün içinde mutlaka bu besinleri tüketin!

Tüketildiğinde insan vücuduna olumlu etkileri bulunan bazı besinler her gün düzenli olarak tüketildiği zaman hastalıklara karşı korunmanızı sağlıyor.

TÜRK KAHVESİ

Kültürümüzün çaydan sonra en sevilen sıcak içeceği olan Türk kahvesi, antioksidan doludur. Metabolizmayı hızlandıran Türk kahvesi aynı zamanda vücut hücrelerini yeniler.

SU

Vücudumuzun susuz kalması demek direncimizin düşmesi demek. Sağlıklı bir yaşam için günde en az 2,5-3 litre civarında su tüketmeliyiz.

KURU ÜZÜM

Tadıyla damaklarda şenlik yaratan kuru üzüm faydalarıyla da sağlığınıza sağlık katıyor. Günlük olarak kuru üzüm tükettiğinizde sinir hücrelerini güçlendiriyor. Beyin fonksiyonlarını güçlendiren kuru üzümü unutkanlık yaşayanların mutlaka tüketmesi gerekir.

ZEYTİNYAĞI

Ömrü uzattığı yapılan araştırmalarla ortaya çıkan zeytinyağı, kadim şifalardan biri olarak ön plana çıkıyor. Tarihin her döneminde kayıt altına geçen zeytinyağını her sabah aç karnına bir kaşık yediğinizde bağırsakların sorunsuz çalışmasını ve beyin fonksiyonlarının güçlenmesini sağlayabilirsiniz.

Ayrıca zeytinyağında bekletilmiş kuru incir yiyerek bağışıklığınızı zirveye çıkarabilirsiniz. Zeytinyağında bekletilen kuru incir, vücuttaki virüs bakterileri temizler.

ÇÖREK OTU VE ÇÖREK OTU YAĞI

Çörek otu ve çörek otu yağının sağlığa sağladığı faydalar saymakla bitmez. Bir çay kaşığı çörek otunu bir bardak su ile yutarsanız sindirim ve sinir sistemine inanılmaz fayda sağlayarak hastalıklardan korumuş olursunuz. Çörek otu yağı saç ve cilt sağlığı konusunda oldukça besleyici bir besindir. Bu yağ saçları güçlendirir ve ayrıyeten cilt yüzeyini temizler.

Etler

İşlenmemiş, az veya orta pişirilmiş et, yiyebileceğiniz en besleyici gıdalardan biridir. Peki, hangi et türleri daha sağlıklıdır?

Yağsız sığır eti

Yağsız sığır eti, var olan en iyi protein kaynakları arasındadır ve biyoyararlanımı yüksek demir ile yüklüdür. Düşük karbonhidrat besleniyorsanız yağlı kesimleri seçmeniz daha iyi olacaktır.

Tavuk göğsü

Tavuk göğsü yağ ve kalori bakımından düşüktür, ancak protein açısından oldukça yüksektir. Yine karbonhidrat yemiyorsanız, daha yağlı tavuk parçaları tüketmekten çekinmeyin.

Kuzu eti

Kuzular genellikle otla beslenir ve etleri omega-3 yağ asitleri bakımından çok yüksektir.

Meyveler

Meyveler dünyanın en popüler sağlıklı yiyecekleri arasındadır. Bu harika besleyici ve hazırlık gerektirmeyen meyveleri beslenmenize dahil etmeyi unutmayın. Peki, hangi meyveleri mutlaka yemelisiniz?

Avokado

Avokado çoğu meyveden farklıdır çünkü karbonhidrat yerine sağlıklı yağlar içerir. Aynı zamanda lif, potasyum ve C vitamini bakımından da zengindir.

Muz

Muz , dünyanın en iyi potasyum kaynakları arasındadır. B6 vitamini ve lif bakımından da zengindir. Beslenmenize eklemeniz için kolay taşınabilir özelliğe sahiptir.

Yaban mersini

Yaban mersini sadece lezzetli olmakla kalmaz, aynı zamanda dünyadaki en güçlü antioksidan kaynakları arasındadır.

ELMA

Kilo vermek isteyenlerin bol bol tükettiği elma düzenli olarak tüketildiğinde mide ve bağırsak hareketlerini düzene sokar.