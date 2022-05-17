Hata üstüne hata! Arapça twit atan Kemal fena madara oldu

yeniakit.com.tr

PKK başta olmak üzere DHKP/C ve FETÖ gibi terör örgütlerinin kuyruğuna tutuna CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, yine rezil kepaze oldu.

Arapça paylaşımıyla madara oldu

Türkiye'ye yatırım yapmayı planlayan Arap yatırımcıları aklınca tehdit etmeye kalkışan Kılıçdaroğlu fena madara oldu.

Twitter hesabı üzerinden Arapça paylaşım yapan CHP lideri, hata üzerine hatalar yaptı.

İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımı:

Arap dili uzmanı Necmeddin Fatih Yıldız, konuyla ilgili yeniakit.com.tr'ye verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

Bir entelektüelin Arapça bilmesi elbette önemlidir. Arapça, Türkçe'ye kaynaklık etmiş bir dildir ama muhalefet partisi liderinin Arapça uzmanı olması şartı yoktur. Arapça bilmiyorsanız Arapça twit atmazsınız, olur biter. Ama madem ki Arapça twit atıyorsunuz bir zahmet genel merkezinizdeki dil bilen uzmanların sizi rezil etmelerine izin vermeyin. Bu kadar hatanın neresini düzeltelim. Arapça'da tashih düzenlemelerine "imlâ ve tarkim" adı verilir, sayın Kılıçdaroğlu'nun hatalarına sarf ve nahiv kitapları bile yetersiz kalıyor.

Sunia (صنع) kelimesinin kullanımı gereksiz olmuş. Sunia kelimesi yerine el-husul kelimesi farklı bir cümle yapısıyla kullanılabilirdi. Bir başka çok komik hata, سوف لا terkibinde karşımıza çıkıyor. Sayın Kılıçdaroğlu bunu nasıl uydurmuş çok merak ediyorum. Böyle bir şey Arapça'da yok. Sevfe ve lâ kelimeleri/harfleri var ama bu ikisi asla birlikte kullanılmaz. Onun yerine te'kîd-i nefy-i istikbal olarak da bilinen "لن" kullanılır.

Skandal niteliğinde olmuş

Yine hemzelerin kullanımı skandal niteliğinde olmuş. إذا /izâ derken hemze elif'in altına konur üstüne değil. Dolayısıyla "Falemû" yazımı da hatalı olmuş. Hataları çok kısa bir şekilde özetledim. Cümlelerin yazılışı anlamı etkileyecek şekilde tahrif edilmiş. Yani Kılıçdaroğlu ki elifi görse mertek sanır, hangi cüretle Arapça twit atıyor. Arapça bir medeniyet dilidir, öyle herkesin cüret edebileceği bir şey değildir. Arapça'yı Arapları tehdit etmek için araçsallaştıranlardan bunu anlamalarını elbette beklemiyoruz. Ama en azından biraz saygı, biraz izan beklemek hakkımızdır diye düşünüyorum.