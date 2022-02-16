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Spor Hat-trick yapan kaleci gündem oldu
Spor

Hat-trick yapan kaleci gündem oldu

Yunanistan 4. küme maçında 37 yaşındaki eldiven Grigoris Athanasiou yaptığı hat-trick ile gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-16 22:54:00 -
Hat-trick yapan kaleci gündem oldu

Yunanistan 4. küme maçında 37 yaşındaki eldiven Grigoris Athanasiou yaptığı hat-trick ile gündem oldu.

Aetos Vassilikon ile Pavlos Melas AO'nun karşılaştığı mücadelede Pavlos'un kalecisi Grigoris Athanasiou golleriyle Avrupa basınında viral oldu.

Ancak tecrübeli kalecinin gollerinin tamamı penaltıdan geldi. Pavlos Melas maç boyunca üç penaltı kazanırken Athanasiou üç penaltıyı da gole çevirmeyi başardı.

 

 

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