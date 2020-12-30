Hat kısıtlama nedir? Hattımı nasıl kısıtlayabilirim?

Hat kısıtlama, hattınızı tek taraflı olarak giden aramalara ve mesaj göndermeye kısıtlama işlemidir. Hattınızı kısıtladığınız takdirde arama yapamaz, SMS gönderemez ve mobil internetinizi kullanamazsınız.

Kısıtlı hat nedir?

Sistemde ödenmemiş faturanız bulunuyorsa hattınız kısıtlanır. Kısıtlı hatlar Online Self Servis üzerinden tüm işlemlere erişemezler.

Hatlarımın durumunu nereden öğrenebilirim?

Firma yetkilisi, Online Self Servis üzerinden hangi hatlarının aktif ya da kısıtlı olduğunu veya tarife durumlarını öğrenebilir.

Online Self Servis menüsünde yer alan Hat ve Telefon İşlemleri ve Hat Bilgileri sekmelerini sırasıyla tıkladıktan sonra Fatura Hesabı, Tarife ve Hat Bilgileri sırasıyla seçilebilir.