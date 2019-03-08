Hastayken hangi durumda ücretli izine çıkılabilir? Hastayken ücretli izin nasıl yapılabilir?

Sağlık sorunlarından dolayı haklarında usulüne göre düzenlenmiş hastalık raporlarına istinaden hastalık izni kullanmalarından dolayı bazı hallerde Devlet memurlarının maaşından kesinti yapılmaktadır. Peki hastalık durumunda ücretli izin yapmak mümkün mü? Hastayken ücretli izin nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

Hastalık izni kullanılan her durum maaştan kesinti yapılması sonucunu doğurmadığı gibi, hastalık izninden dolayı maaştan kesinti yapılması uygulaması Devlet memurlarının tamamını da kapsamamaktadır.

Öte yandan, hastalık izni nedeniyle maaş kesintisi uygulaması kapsamında olan Devlet memurları, bazı süre ve usul kuralları çerçevesinde hastalık izni kullandıklarında maaşlarından kesinti yapılmamaktadır.

Hastalık izni neden ücretsiz olur?

Aylık ücretlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre alan Devlet memurları hastalık izni kullandıkları bazı hallerde maaşlarından kesinti yapılıyor.

Hastalık izni nedeniyle aylıktan kesinti yapılması kuralı, maşlarını 657 sayılı Kanuna göre alan memurlar için geçerli bir uygulama olurken; maaşlarını ücret ve tazminat göstergesine göre alanların maaşlarından ise hastalık izni nedeniyle herhangi bir kesinti yapılmıyor.

Bu yazımızda ise, 657 sayılı Kanuna göre aylık alan Devlet memurlarının aylıklarından hastalık izni nedeniyle kesinti yapılmasına değinilecektir.

Hastalık izni kullanan memurun maaşından (hastalık izni süresince fiilen çalışmaya bağlı ödemelerin kesilmesi hali hariç) kesinti yapılması veya yapılmaması; hastalığın türüne, hastalık raporunu düzenleyen yere ve hastalık izninin süresine göre belirlenmektedir.

Uzun süreli tedavi gerektiren hastalıklara ilişkin düzenlenen raporlar hariç olmak üzere, tek hekim tarafından düzenlenen hastalık raporlarına istinaden bir takvim yılında kullanılan hastalık izni süresi toplamının 7 günü aştığı durumlarda, ilgili memurun aylık maaşının unsuru olan zam ve tazminatların 7 günü aşan sürelere isabet eden kısmının %25’i eksik ödenmektedir.

Öte yandan, memurların fiilen çalışmasına bağlı olan ek ve ilave tazminat ödemeleri ise, hastalık izni kullanılan sürelerde (ne şekilde izin kullanıldığına bakılmaksızın) ödenmemektedir.

Hastalık iznini ücretli yapmak mümkün mü?

Hastalık izni kullanılan bazı haller memurun maaşından kesinti yapılması sonucunu doğurmuyor.

**Maaş ödeme unsurları arasında “yan ödeme” ve “özel hizmet tazminatı (veya aynı nitelikteki tazminat)” bulunmayan Devlet memurları, hastalık izni kullandıklarında maaşlarından kesinti yapılmıyor.

**Sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş raporlara dayanarak hastalık izni kullanan Devlet memurlarının maaşından, hastalık izni nedeniyle kesinti yapılmıyor.

**Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli tedavi gerektiren hastalıklardan dolayı hastalık izni kullanan Devlet memurlarının maaşından, hastalık izni nedeniyle kesinti yapılmıyor.

**Uzun süreli tedavi gerektiren hastalıklardan kaynaklanmayan hastalıklar sebebiyle tek hekim tarafından düzenlenen raporlara dayanarak kullanılan hastalık izinleri toplamının bir takvim yılında 7 günü aşmaması durumunda, Devlet memurlarının maaşından hastalık izni nedeniyle kesinti yapılmıyor.