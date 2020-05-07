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'Hastayım' deyip kiraladığı ambulansı bakın ne için kullandı

İstanbul'da hasta olduğunu söyleyerek özel bir şirketten ambulans kiralayıp Diyarbakır'a giden bir kişi, 112 kilogram esrarla dönmek üzereyken yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 13:39:00 -
'Hastayım' deyip kiraladığı ambulansı bakın ne için kullandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sur ilçesi Mermer Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yol kontrolü yaparken, seyir halinde bulunan bir ambulans, arama noktasının 100 metre gerisinde yol kenarında bir anda durdu.

Sonrasında yavaşça hareket eden ambulans, şoförünün şüpheli hareketler sergilemesi üzerine, bu kez ekipler tarafından durduruldu.

112 kilogram esrar bulundu

Ambulanstaki iki görevli ve şoförün tedirgin hareketleri devam edince görevli jandarma, aracın ilk durduğu yere doğru gitti ve yol kenarına atılmış 6 parça valiz içerisinde, özel olarak hazırlanarak jelatine sarılmış, satışa hazır vaziyette 112 kilogram esrar buldu.

Ambulansı özel şirketten kiraladı

Zanlının hasta olduğu ve Diyarbakır’a gitmek için özel bir şirketten ambulans kiraladığı öğrenildi.

Diyarbakır Valiliği, o detayı şu şekilde açıkladı:

“İstanbul’da ikamet eden F.B. isimli şahsın hasta olduğunu ve Diyarbakır’a gitmesi gerektiğini beyan ederek, özel bir şirketten ambulans aracı kiraladığı, aracın Diyarbakır merkezine yaklaştığında şüpheli şahsın fikir değiştirerek Lice ilçesine gitmesi gerektiğini söylediği, ambulansın Lice ilçesine geldiğinde şüpheli şahsın telefon ile görüşme gerçekleştirmesi sonucu yabancı bir şahsın 6 parça valizi şüpheliye teslim ederek ambulansa koyduğu, şahsın valizleri aldıktan sonra ambulans görevlilerine İstanbul’a dönmek istediğini söylediği tespit edilmiştir.”

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