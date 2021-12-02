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Dünya Hastanın yanlış ayağını kesmişti! O doktorun cezası belli oldu
Dünya

Hastanın yanlış ayağını kesmişti! O doktorun cezası belli oldu

Avusturya'nın Linz kentinde bir hastanede, 82 yaşındaki hastanın yanlış ayağını kesen doktor, bölgesel mahkeme tarafından 2 bin 700 avro para cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca, son celseden önce hayatını kaybeden hastanın dul eşine de 5 bin avro ödenmesine hükmetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 09:38:00 - 2021-12-02 09:41:27
Hastanın yanlış ayağını kesmişti! O doktorun cezası belli oldu

Linz Bölge Mahkemesi, ağır ihmalde bulunarak hastasına bedensel zarar vermekle suçlanan 43 yaşındaki doktor hakkında süren davaya ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme, geçen mayıs ayında her iki bacağında rahatsızlığı olan hastanın sol bacağı yerine sağ bacağını ameliyat ederek kesen doktorun, bu tür büyük operasyonlarda gösterilmesi gereken hassasiyeti göstermediğini, bu nedenle 2 bin 700 euro para cezasına çarptırıldığını bildirdi.

Büyük bir hata yaptığı kabul eden doktor, savunmasında "ağır ihmalde bulunduğu" suçlamalarına itiraz ederek, kendisinin dışında operasyona girenlerin de durumu fark etmediğini, yaşananın "insan hatası" olduğunu söyledi.

Mahkeme ayrıca, mahkemenin son celsesinden önce hayatını kaybeden hastanın dul eşine de 5 bin avro ödenmesine hükmetti.
Yukar Avusturya eyaletine bağlı Linz kentindeki bir hastanede her iki bacağındaki rahatsızlık nedeniyle tedavi gören 82 yaşındaki hastanın sol bacağı yerine sağ bacağı kesilmiş, operasyonun üzerinden birkaç gün geçtikten sonra bandajların sökülmesiyle yapılan büyük hata fark edilmişti.
Bunun üzerine hastanın yakınları, ameliyatı gerçekleştiren doktoru dava etmişti.

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