‘Hastaneyi bir tıkla hastaya getiren teknoloji’ devrede

Healthverse PanoramicWEB platformu sayesinde hastalar, dünyanın herhangi bir yerinden danışman yardımıyla hastaneyi 360 derece gezebiliyor, doktoruyla görüşerek yapılacak tedaviyle ilgili bilgi sahibi olabiliyor.

Dijitalleşmeye katkı

Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eser herkes için erişilebilir iletişim ilkesi ve insan odaklı yaklaşımlarıyla çözümler sunmaya devam ederken, yenilikçi dijital çözümler ile iş birlikleri yaptıklarını aktardı. Özellikle dijitalleşmenin tüm iş süreçlerinde daha aktif olduğu bir çağda teknolojilerini seferber ederek herkesin hayatını kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirten Eser, “Bu kapsamda işletmelerin de mevcut teknoloji altyapılarına, iş yapış biçimlerine ve dijital dönüşüm ihtiyaçlarına en uygun yeni nesil teknolojileri sunuyor, donanım, servis ve danışmanlık hizmetlerine kadar tek bir noktadan ve uçtan uca çözümler oluşturuyoruz” ifadelerini kullandı. Eser, işletmelerin dijital yolculuklarına destek olurken, sağlıktan ulaşıma, enerjiden güvenliğe pek çok alandaki öncü teknolojinin de destekçisi olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti: “İşletmelerin küresel rekabette öne çıkmaları için dijitalleşme süreçlerine katkıda bulunduğumuz gibi uluslararası arenada geçerli yenilikçi fikirleri ve teknolojileri geliştiriyor ve destekliyoruz. Healthverse PanoramicWEB gibi alanında önemli çalışmalar gerçekleştiren girişimlerle birlikte sağlık sektöründe önemli bir projenin hayata geçmesinden de mutluluk duyuyoruz.”