Hastaneye yok burjuvaziye var! İmamoğlu Koç’ların golf sahasına giden yolu asfaltladı
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yolunu 'bütçe yok' diyerek yapmamasına Koç ailesinin şahsi mülkü olan golf tesisine özel asfalt döktüğü öğrenildi.
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yolunu 'bütçe yok' diyerek yapmayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin CHP'li başkanı Ekrem İmamoğlu, Koç ailesine diyet ödemeye devam ediyor.
Daha önce Koç’un şirketlerine adrese teslim ihale paslayan, Koç şirketlerinden defalarca araç kiralayan ve Ali Koç’un hediye ettiği kravatı takarak şirinlik yapan İmamoğlu'nun, Koç ailesinin şahsi mülkü olan golf tesisine özel yol yaptığı ortaya çıktı.
2 kilometrelik yola özel asfalt!
Vatandaşların yoğun olarak kullandığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yolunu yapmayan İBB'nin, Koç ailesine ait golf sahasının 2 kilometrelik yoluna özel asfalt döktüğü öğrenildi.
Kamuoyunda CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun Koç ailesi için döktüğü asfalta ‘Ekrem burjuvaya hizmete devam ediyor’ yorumları yapıldı.
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