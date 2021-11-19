Hastaneye getirilen tutukluyu kaçırma girişimi
Edirne'de tutuklanan zanlıyı cezaevine teslimi öncesi sağlık kontrolü için getirildiği hastanede kaçırmaya çalışan 2 kişi enselendi.
Edirne'de tutuklanan zanlıyı cezaevine teslimi öncesi sağlık kontrolü için getirildiği hastanede kaçırmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, G.G. (29) "fuhuşa aracılık" suçundan tutuklandı.
Cezaevine teslimi öncesi Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine getirilen G.G'nin ekip otosundan indiği sırada bir kişi polisleri oyalamaya çalışırken G.G. bekleyen otomobile binerek bölgeden uzaklaşmaya çalıştı.
Polis memuru, ikaz etmesine rağmen durmayan aracın lastiğine ateş etti.
Tutukluyu kaçırmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı.
G.G. cezaevine teslim edildi.