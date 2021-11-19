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Aktüel Hastaneye getirilen tutukluyu kaçırma girişimi
Aktüel

Hastaneye getirilen tutukluyu kaçırma girişimi

Edirne'de tutuklanan zanlıyı cezaevine teslimi öncesi sağlık kontrolü için getirildiği hastanede kaçırmaya çalışan 2 kişi enselendi.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 20:17:00 -
Hastaneye getirilen tutukluyu kaçırma girişimi

Edirne'de tutuklanan zanlıyı cezaevine teslimi öncesi sağlık kontrolü için getirildiği hastanede kaçırmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, G.G. (29) "fuhuşa aracılık" suçundan tutuklandı.

Cezaevine teslimi öncesi Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine getirilen G.G'nin ekip otosundan indiği sırada bir kişi polisleri oyalamaya çalışırken G.G. bekleyen otomobile binerek bölgeden uzaklaşmaya çalıştı.

Polis memuru, ikaz etmesine rağmen durmayan aracın lastiğine ateş etti.

Tutukluyu kaçırmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı.

G.G. cezaevine teslim edildi.

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