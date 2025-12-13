Gladyo'nun Sözcü'sü Yeşil'i hortlattı

Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk, köşesinde yer verdiği anlatımda, kendisini telefonla arayan bir kişinin “Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım” olduğunu söylediğini aktardı.

Öztürk’ün ifadesine göre söz konusu kişi, geçmişte yürütülen bazı operasyonlara ve terörle mücadele dönemine ilişkin iddialarda bulundu.

“APO’YU ÖLDÜRMEK ÜZEREYDİK, İHANETE UĞRADIK” İDDİASI

Öztürk’ün köşesine taşıdığı iddialara göre, kendisini “Yeşil” olarak tanıtan kişi, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a yönelik bir suikast planından söz etti.

Bu kişi, “Apo’yu öldürmek üzere olduklarını ancak ihanete uğradıklarını” öne sürdü. Söz konusu anlatım, geçmişte derin devlet, kontrgerilla ve faili meçhul cinayetler tartışmalarının odağında yer alan “Yeşil” dosyasını yeniden gündeme taşıdı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ SÜRERKEN YENİ TARTIŞMA

Türkiye’nin terör örgütlerine karşı mücadelesinde saldırıların azaldığı ve “terörsüz Türkiye” hedefinin sıkça vurgulandığı bir dönemde, bu iddialar politik ve güvenlik çevrelerinde yeni bir tartışmayı tetikledi.

Hem terörle mücadele sürecinin seyri hem de geçmişin karanlık sayfalarına dair hesaplaşma tartışmaları, Öztürk’ün yazısındaki bu görüşme anlatımı üzerinden yeniden alevlendi.

“ÇÖZÜMÜN MİMARLARINA YÖNELİK ZEHİRLİ OKLAR” YORUMLARI

Kulislerde, bu tür çıkışların, terörle mücadele ve istikrar sürecinde rol alan isimleri hedef göstermeye dönük “zehirli oklar” olabileceği değerlendirmeleri de yapılıyor.

Bazı yorumlarda, faili meçhul dosyalar, derin yapı iddiaları ve geçmiş operasyonların yeniden gündeme getirilmesinin, hem kamuoyunda kafa karışıklığına hem de siyasi kutuplaşmanın derinleşmesine yol açabileceği ifade ediliyor.