Depremin izleri siliniyor! Kahramanmaraş'ta hasarlı binalar tek tek yıkılıyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından hasarlı binalarda yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı üzerinde bulunan 10 katlı bir iş merkezinin yıkımı ekipler tarafından kontrollü bir şekilde gerçekleştirildi. İş makinalarının darbesiyle çöken binanın yarattığı yoğun toz bulutu ve yıkılma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı. Yıkımı yapan operatör, "Şehir merkezindeki son hasarlı binayı da yıkmış olduk" dedi.