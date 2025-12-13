  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Depremin izleri siliniyor! Kahramanmaraş’ta hasarlı binalar tek tek yıkılıyor

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Depremin izleri siliniyor! Kahramanmaraş’ta hasarlı binalar tek tek yıkılıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından hasarlı binalarda yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı üzerinde bulunan 10 katlı bir iş merkezinin yıkımı ekipler tarafından kontrollü bir şekilde gerçekleştirildi. İş makinalarının darbesiyle çöken binanın yarattığı yoğun toz bulutu ve yıkılma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı. Yıkımı yapan operatör, "Şehir merkezindeki son hasarlı binayı da yıkmış olduk" dedi.

#1
Foto - Depremin izleri siliniyor! Kahramanmaraş’ta hasarlı binalar tek tek yıkılıyor

Kahramanmaraş'ı yasa boğan 6 Şubat depremlerinin etkileri, şehirde yürütülen yıkım çalışmalarıyla silinmeye devam ediyor. Ekipler, depremlerde ağır hasar alan yapıların yıkım ve enkaz kaldırma faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

#2
Foto - Depremin izleri siliniyor! Kahramanmaraş’ta hasarlı binalar tek tek yıkılıyor

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremleri sonrası hasarlı binalarda yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Ekipler Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı üzerinde yer alan 10 katlı bir iş merkezinin yıkımını gerçekleştirdi.

#3
Foto - Depremin izleri siliniyor! Kahramanmaraş’ta hasarlı binalar tek tek yıkılıyor

Yıkım anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, binanın iş makinaları darbesiyle yıkılması ve etrafa toz bulutları oluşturduğu görüldü. Mahkemelik süreci sonrası yıkımı gerçekleştirilen iş merkezinin enkaz kaldırma çalışmaları ise sürüyor.

#4
Foto - Depremin izleri siliniyor! Kahramanmaraş’ta hasarlı binalar tek tek yıkılıyor

Yıkımı gerçekleştiren iş makinası operatörü Ali Yüksel, "Kontrollü bir şekilde yıkımını yaptık kazasız belasız şehir merkezindeki son hasarlı binayı da yıkmış olduk" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bir içerik üreticisinin söylemleri Kürtleri karıştırdı! Polisi, belediye başkanı, kaymakamı… herkes Kürt
Sosyal Medya

Bir içerik üreticisinin söylemleri Kürtleri karıştırdı! Polisi, belediye başkanı, kaymakamı… herkes Kürt

Bir içerik üreticisinin sosyal medyada dile getirdiği ifadeler, kamuoyunda özellikle Kürtler üzerinden yeni bir tartışmayı beraberinde getir..
Washington’da diplomasi trafiği hızlandı! Trump iki ülke arasında ateşkes sağlandığını açıkladı
Gündem

Washington’da diplomasi trafiği hızlandı! Trump iki ülke arasında ateşkes sağlandığını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Tayland ile Kamboçya arasında bir süredir süren çatışmalar konusunda her iki ülkenin lideriyle gerçekleştirdiği gö..
Bolu’da Araplara kabus yaşatan Tanju Özcan Arabistan’dan "Huzur Buldum mesajı" attı
Gündem

Bolu’da Araplara kabus yaşatan Tanju Özcan Arabistan’dan “Huzur Buldum mesajı” attı

Bolu’da yıllarca Arap ve Suriyeli sığınmacılara yönelik sert uygulamaları, ırkçı ve faşizan söylemleriyle gündemden düşmeyen Bolu Belediye B..
Rusya, Odesa’da Türk yük gemisini vurdu
Gündem

Rusya, Odesa’da Türk yük gemisini vurdu

Edinilen bilgilere göre saldırı, sabah saatlerinde Rus ordusunun Odessa çevresine düzenlediği yoğun füze ve İHA operasyonu sırasında gerçekl..
Canlı yayında gergin anlar: Terbiyesizlik yapma hani nerede bedava traktör!
Gündem

Canlı yayında gergin anlar: Terbiyesizlik yapma hani nerede bedava traktör!

CNN Türk’te yayımlanan Gece Görüşü programında gazeteci İsmail Dükel ile Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan arasında “be..
Aptal yerine koymanızı asla kabul etmeyeceğiz diyen AK Partili o isimden CHP'lilere tepki: 'Koyun güdemezler'
Gündem

Aptal yerine koymanızı asla kabul etmeyeceğiz diyen AK Partili o isimden CHP'lilere tepki: 'Koyun güdemezler'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ye yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturmasında gelişmeler yaşanırken CHP'li belediyeler "İzmir, merke..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23