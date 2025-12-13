Kazık vatandaşa para yandaşa

Buğra Kardan İstanbul

Ekrem İmamoğlu’nun ördüğü vurgun ağı büyük darbe yedi ama çökmedi. Kirli ağın hâlen devrede olduğu belediye ve 30 iştirakince yapılan fahiş zamlar, İmamoğlu ailesine yakın isimlere bağlanan ballı maaşlarla tescillendi. Mezar yerlerine yüzde 200, tuvaletlere yüzde 100, otoparklara yüzde 62.5, kent lokantalarına yüzde 43, sosyal tesislere yüzde 25 fiyat artışı uygulayan İBB’ye bağlı İstanbul Enerji AŞ’nin, Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun danışmanı Şefika Sibel Yıldızbaş’a her ay 340 bin lira ödediği belgelendi. Yıldızbaş’ın 14 Aralık 2019’da işe sokulduğu, brüt ücretin yanı sıra özel görev tazminatı aldığı saptandı. İsviçre’de kayak tatili yapan, lüks otellerden ve restoranlardan çıkmayan, Beykoz’da Boğaz’a nazır evde oturan yolsuzluk zanlısı eski Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un 350 bin lira maaşla 3.7 milyon liralık yıllık kirayı nasıl peşin ödediği hâlen kafaları kurcalayadursun Yıldızbaş’a yapılan torpil İstanbulluları fena kızdırdı.

MEZAR ÜCRETİNE YÜZDE 200 ZAM!

Bu arada, CHP’lilerce inkâr edilse de belgeler, İstanbul’un her iki yakasında da birinci grup mezar yerlerinin yüzde 200 zamlandığını ortaya koyuyor. Akit’in elde ettiği Anadolu Yakası Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’nün tarifesine göre yetişkin ve çocuk cenazesi yer bedeli 17 bin 904 liradan 53 bin 712 liraya çıkarıldı. Cenazenin yanındaki boş yer bedeli 55 bin 824 liradan 167 bin 422 liraya, boş mezar yeri bedeli 111 bin 632 liradan 334 bin 896 liraya yükseltildi. Avrupa Yakası Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’nün tarifesi de Anadolu Yakası Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’nünkiyle aynı oldu. Mezarlık yerlerinden birinci grubuna yüzde 200, ikinci grubuna yüzde 100, üçüncü grubuna yüzde 50 zam yapıldığının tescillenmesi CHP’lileri utandırmadı. Mezarlıkta çeşme yaptırmaya niyetlenenlere 500 bin lira fatura çıkarılması ise “Pes” dedirtti. Çeşme kullanım bedelinin yüzde 710 zam yapılarak 61 bin 660 liradan 500 bin liraya getirilmesi da tepki çekti.

AHTAPOT ELLERİNİ ÇEKMEMİŞ

Akit’e konuşan İBB AK Parti Meclis Üyesi Meryem Karaköse ise, şunları söyledi: “Ne yazık ki CHP’nin yönetiminde olan İBB’de usulsüzlükler, kayırmalar devam ediyor. Fatura da vatandaşlara çıkarılıyor. 2026 için bazı kalemlerde yüzde 30-33 oranında artışlar yapıldığı iddia ediliyor. Bu iddiayı duyunca şaşırdım ve araştırmaya koyuldum. ‘Yüzde 30-33 oranında artışlara gidilmesi imkânsız’ dedim. Haklı da çıktım. Şubatta, mayısta, haziranda ara zamlara gidildiğini gördüm. Artışların yüzde 30-33 değil de yüzde 100’ü aştığını anladım. Normalde zamlar yılda bir defa olurdu. Ancak CHP döneminde öyle ilerlenmedi. 3-4 ara zamma gidildi. 30 müdürlükte yaklaşık bin kalemde ara fiyat artışları uygulandı. Yüzde 100’e, yüzde 200’e hatta yüzde 2 bin zam uygulanan kalemler vardı. İyi bir yerde mezar yeri için 300 bin lirayı gözden çıkarmak gerekiyor. Çocuklar için de mezar yerleri 50 bin civarında. Yazık. AK Parti döneminde mezar yerleri için cüzi, sembolik ücretler talep ediliyordu. Anlaşılan o ki sömürü devam ediyor. Çileyi vatandaşlar çekiyor. İmamoğlu ailesine ve CHP’ye yakın olanlar da İBB’den koltuklar, ballı maaşlar almaya devam ediyor. Demek ki ahtapot, belediyeden elini çekmemiş. Burada çok büyük bir enkaza tanık oluyoruz. Bir tek İBB’de değil, 2024 yerel seçimlerinde CHP’ye geçen Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde dahi borç 1.5 milyon liradan 5 milyon liraya gelmiş. Belediyelerde kirli çarkın bitmesi zaruret hâline gelmiştir.”

OLAN İSTANBULLUYA OLUYOR

İBB AK Parti Meclis Üyesi Hasan Şahin de şunları dile getirdi: “Zamlar komisyonlardan geçti. İstanbullulara ağır faturalar çıkarıldı. Su, toplu taşıma gibi otopark ve mezar yeri ücretleri katlandı. İBB’nin borçları da büyüdü. CHP yönetimi 2019’da ‘İstanbul’u yönetmek için borçlanmak ihanettir’ demişti. Ekrem İmamoğlu da ‘Mega şehri borçlanmadan idare edeceğiz’ sözü vermişti. Ve İBB, borç batağına saplandı. Buna 2019’dan beri yapılagelen kayırmalar da neden oldu. İşte İmamoğlu’nun Beylikdüzü’nden İBB’ye taşıdığı Murat Ongun ve daha nicelerini taşıdığı makamlar belli. İmamoğlu’nun yandaşlara iştiraklerde ballı maaşlar verdiği de ortada. Bunlar CHP için tabii. Dilek İmamoğlu’nun danışmanına İstanbul Enerji AŞ’den 340 bin lira alıyor. Ne yazık ki CHP’liler, yakınlarını da arkadaşlarını da yandaşlarını da kırmıyorlar. Çileyi ise 16 milyon çekiyor, hizmet alamadığı gibi büyük zamlarla karşılaşıyor. İnşallah İstanbullular, 2029’da iyi bir karar verip CHP yönetiminden kurtulurlar. İmamoğlu içeride ama vurgun düzeni sürüyor. Dilek Hanım’ın danışmanının bir iştirakten 340 bin lira maaş alması bunun delili değil mi? Ne yazık ki kayırmalar, usulsüzlükler devam ediyor. Olan da İstanbullulara oluyor.”