Hastanenin oksijen borusu patladı: 11 hasta öldü
Rusya'ya bağlı Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti'ndeki bir hastanede oksijen borusunun patlamasının ardından yoğun bakımda tedavi gören 11 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası oksijen yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti.
Rusya'ya bağlı Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti'nin başkenti Vladikavkaz'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavi gördüğü hastanede yer altından geçen oksijen borusu patladı.
Nedeni henüz belirlenemeyen patlama sonucu hastanenin oksijen sistemi çöktü.
71 kişinin bulunduğu yoğun bakım biriminde solunum cihazına bağlı 11 Kovid-19 hastası oksijen yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken bölgedeki tüm hastanelerde oksijen sistemlerinin denetlendiği belirtildi.