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Dünya Hastanenin oksijen borusu patladı: 11 hasta öldü
Dünya

Hastanenin oksijen borusu patladı: 11 hasta öldü

Rusya'ya bağlı Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti'ndeki bir hastanede oksijen borusunun patlamasının ardından yoğun bakımda tedavi gören 11 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası oksijen yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 07:26:00 -
Hastanenin oksijen borusu patladı: 11 hasta öldü

Rusya'ya bağlı Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti'nin başkenti Vladikavkaz'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavi gördüğü hastanede yer altından geçen oksijen borusu patladı.

Nedeni henüz belirlenemeyen patlama sonucu hastanenin oksijen sistemi çöktü.

71 kişinin bulunduğu yoğun bakım biriminde solunum cihazına bağlı 11 Kovid-19 hastası oksijen yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken bölgedeki tüm hastanelerde oksijen sistemlerinin denetlendiği belirtildi.

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