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Spor Hastanelik olmuştu! Arda Güler derbide olacak mı?
Spor

Hastanelik olmuştu! Arda Güler derbide olacak mı?

Ümit Milli Takım kampında bulunan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, burada yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye gitmek durumunda kalmış, doktorlar genç oyuncunun viral gastroenterit 'bağırsak enfeksiyonu' geçirdiğini belirlemişti. Ligin 8. haftasında zorlu Beşiktaş deplasmanına çıkacak Sarı-Lacivertliler'e genç oyuncudan haber geldi.

Yeniakit Publisher
2022-10-01 15:47:00 -
Hastanelik olmuştu! Arda Güler derbide olacak mı?

Ümit Milli Takım kampında bulunan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, burada yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye gitmek durumunda kalmış, doktorlar genç oyuncunun viral gastroenterit 'bağırsak enfeksiyonu' geçirdiğini belirlemişti. Ligin 8. haftasında zorlu Beşiktaş deplasmanına çıkacak Sarı-Lacivertliler'e genç oyuncudan haber geldi.

Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de, Ümit Milli Takım'da olduğu sırada geçirdiği viral gastroenterit 'bağırsak enfeksiyonu' nedeniyle hastaneye götürülen ve doktorların 3 gün istirahat verdiği 17 yaşındaki yıldızdan Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi.

Ligin 8. haftasında ezeli rakiplerinden Beşiktaş'a konuk olacak Sarı-Lacivertliler'de Arda Güler'in son durumu merak konusu olurken, genç oyuncunun önceki gün gerçekleştirilen antrenmanda takımla birlikte çalıştığı öğrenildi. Günden güne daha da iyileşen Güler'in toparlandığı görülürken, derbi kadrosunda yer alması ve yedekler arasında olması bekleniyor.

 

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