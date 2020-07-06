Hastanelere sağlık personeli alımları var mı?

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü sağlık alanında alınacak olan personeller için;

Üniversitemiz Rektörlüğü Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 06 06« 1978 tarihli ve 7 15754 sayılı Bakanlar Kumlu Kararı'na ekli "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, 2018 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır." duyurusunda bulundu.

Aranan Şartlar

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- 657 sayılı Devlet memurları Kanunu'nuu 48. Maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

3- Bu Kanunun 40'ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak.

4- 657 sayılı kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

5- Çeşitli KIIK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

6- Erkek adaylar için askerlik şartı aranmamakladır.

7- 2018 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesine sahip olmak.

8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

9- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.

Türk Ceza Kanununun 53üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile: kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile det İçlin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli itlas. ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçlan kaynaklanan malvarlığı değerlerim aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

10- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun'nun 4 B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kumullarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kumlu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kumulların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince halen kamu kuruntunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanun Unun 4 B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru yapamaz. Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip I (bu ı yıllık süre şanına tabı tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu dununu belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı dununu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı islenecektir)

11- Deneyim belgesi mezuniyet tarihinden itibaren geçerli olup, adaylar deneyimlerini belgelendirmek zorundadırlar.

Aranan Meslek Grupları ve Detayları