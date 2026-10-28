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Gündem 7 katlı binadan korkutan sesler! 33 kişi apar topar tahliye edildi
Gündem

7 katlı binadan korkutan sesler! 33 kişi apar topar tahliye edildi

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7 katlı binadan korkutan sesler! 33 kişi apar topar tahliye edildi

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde 7 katlı bir apartmanın kolon ve kirişlerinden sesler geldiğinin bildirilmesi ekipleri alarma geçirdi. İlk incelemenin ardından binanın tedbir amacıyla boşaltılmasına karar verilirken, 14 dairede yaşayan 33 kişi tahliye edildi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde gece saatlerinde yaşanan olay, apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

4 Temmuz Mahallesi Amiral Caddesi'nde bulunan 7 katlı Cansever Apartmanı'nda yaşayan bazı vatandaşlar, binanın kolon ve kirişlerinden sesler geldiğini fark etti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, belediye ve polis ekipleri sevk edildi.

BİNA ÇEVRESİNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ

Ekipler, herhangi bir olumsuzluğa karşı apartmanın çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

Binada gerçekleştirilen ilk incelemelerin ardından risk ihtimaline karşı apartmanın tamamen tahliye edilmesine karar verildi.

14 DAİREDE YAŞAYAN 33 KİŞİ ÇIKARILDI

Tahliye kararı üzerine 7 katlı apartmandaki 14 dairede yaşayan 33 kişi binadan çıkarıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de binaya gelerek yapının durumuna ilişkin inceleme başlattı.

BELEDİYE BAŞKANI OLAY YERİNE GELDİ

Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık da bölgeye gelerek çalışmaları yerinde takip etti.

Çalık, İl Müdürlüğü ekiplerinin binada inceleme gerçekleştirdiğini ve yapılan değerlendirme sonucunda apartmanın tahliye edilmesinin uygun görüldüğünü aktardı.

Tahliye edilen vatandaşların büyük bölümünün yakınlarının yanına gittiğini belirten Çalık, kalacak yeri bulunmayan bir ailenin ise öğretmenevinde misafir edileceğini kaydetti.

BİNADA İNCELEME SÜRÜYOR

Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan da olay yerine gelerek ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı ve bölgede incelemelerde bulundu.

Binanın kolon ve kirişlerinden geldiği belirtilen seslerin nedeninin yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.

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