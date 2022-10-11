Ülkemizde ilk koronavirüs vakası 2020 yılının Mart ayında tespit edildi. İlk vakanın ardından ise pek çok kısıtlama yaşantımıza dahil oldu. Sokağa çıkma yasakları, maske zorunluluğu gibi pek çok uygulamaya 2022 yılının ilk aylarında veda ettik. Son zamanlarda uzmanlar vaka sayılarının artmaya başladığını ifade ediyor. Peki, hastaneler PCR testi yapıyor mu?

Hastaneler PCR testi yapıyor mu? Koronavirüs karantinaları devam ediyor mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakaların artabileceğine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Koca, "Kovid-19 vaka sayıları şu anda 3 binlerde. 3-4 hafta sonra bizde de yükselişlerin olacağını tahmin ediyoruz. Vatandaşlarımızın tam uyumuyla dünyada salgın ile en iyi mücadele eden ülkelerden biri olduk. Bu olumlu durumumuzu sürdürmemiz lazım. Başta büyüklerimiz ve riskli gruptakiler olmak üzere aşılarımızı olalım, hiçbir endişeye mahal vermeyelim" dedi.

Hastaneler PCR testi yapmaya devam ediyor. Karantina ise 7 günlük olarak uygulanıyor.