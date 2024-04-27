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Gündem Hastanede yeni doğan bebek vurgunu! Bunlar doktor değil soytarı
Gündem

Hastanede yeni doğan bebek vurgunu! Bunlar doktor değil soytarı

Yeniakit Publisher
2024-04-27 11:10:00 -
Hastanede yeni doğan bebek vurgunu! Bunlar doktor değil soytarı

İstanbul ve Tekirdağ'da, bazı doktorların para karşılığında özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerine hasta bebekleri sevk ederek devleti zarara uğrattığı ortaya çıktı. Aralarında doktorların da olduğu 38 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, F.S. ve İ.G. adlı iki doktorun 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışanlarla ortak hareket ederek bebek acil hastalarını önceden anlaşmış oldukları özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerine sevk etmeleri karşılığında haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. İstanbul ve Tekirdağ'da şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 38 kişi gözaltına alındı.

ÖZEL HASTANELERE HAKSIZ KAZANÇ

Soruşturma kapsamında F.S. ve İ.G. adlı doktorlar ile irtibatlı oldukları 112 Çağrı Merkezi çalışanları ve özel hastanelerin yöneticilerinin birlikte hareket ettiği kaydedildi. Özel hastanelerdeki yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin tam kapasite çalışabileceği sayıda bebek yönlendirmesi karşılığında yüklü miktarda para aldıkları belirtildi.

Her bebek için SGK Başkanlığı'nca özel hastaneye günlük 8 bin TL ödeme yapıldığı ve özel hastanelerin parayı alabilmek için bebekleri iyileşmiş olsalar dahi SGK'nın ödeme yaptığı maksimum süre boyunca yoğun bakımda tuttuğu tespit edildi. Öte yandan soruşturma kapsamında, yoğun bakım ünitelerinde 7/24 zorunlu doktor masrafından kaçınmak için yoğun bakım ünitesinde bulundurmadığı, kayıtlarda hastanedeymiş gibi gösterilen doktorların ise HTS kayıtlarına göre hastanede olmadıkları da belirlendi. Ayrıca hasta yakınlarının doktorlarla görüşmek istediğinde hemşirelerin kendilerini doktor olarak tanıttığı da ifade edildi.

Kaynak: Sabah
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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Bir insan ya Allahtan korkar ya kanundan bizde ikisi de kalmadı ve hal böyle olunca da bu durumlar olağan olmaya başladı vesselam.
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