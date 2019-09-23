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Hastanede güvenlik önlemleri arttırıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin rutin sağlık kontrolleri çerçevesinde tedavi olduğu Ankara Başkent Üniversitesi Hastanesi çevresinde güvenlik önlemleri arttırıldı.

23 Eylül 2019 Pazartesi 13:58
Hastanede güvenlik önlemleri arttırıldı

Sezai Erhan   yeniakit.com.tr  

Devlet Bahçeli’nin tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesinde güvenlik önlemleri arttırıldı. Hastanenin ana giriş kapısına acil durum haricinde vatandaşların araçla girişine izin verilmiyor.

Tetkikler devam ediyor

Milletvekilleri ile bürokratların girişine izin verildiği, MHP’li milletvekillerin ise ‘Bahçeli’nin sağlık durumu gayet iyi. Tetkikler devam ediyor” cevabı vermekle yetindiler.

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 13:58
  1. Devlet Bahçeli
  2. Devlet Bahçeli hastane

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