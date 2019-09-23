Hastanede güvenlik önlemleri arttırıldı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin rutin sağlık kontrolleri çerçevesinde tedavi olduğu Ankara Başkent Üniversitesi Hastanesi çevresinde güvenlik önlemleri arttırıldı.23 Eylül 2019 Pazartesi 13:58
Sezai Erhan yeniakit.com.tr
Devlet Bahçeli’nin tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesinde güvenlik önlemleri arttırıldı. Hastanenin ana giriş kapısına acil durum haricinde vatandaşların araçla girişine izin verilmiyor.
Tetkikler devam ediyor
Milletvekilleri ile bürokratların girişine izin verildiği, MHP’li milletvekillerin ise ‘Bahçeli’nin sağlık durumu gayet iyi. Tetkikler devam ediyor” cevabı vermekle yetindiler.
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