Hastanede güvenlik önlemleri arttırıldı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin rutin sağlık kontrolleri çerçevesinde tedavi olduğu Ankara Başkent Üniversitesi Hastanesi çevresinde güvenlik önlemleri arttırıldı.

Sezai Erhan yeniakit.com.tr Devlet Bahçeli’nin tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesinde güvenlik önlemleri arttırıldı. Hastanenin ana giriş kapısına acil durum haricinde vatandaşların araçla girişine izin verilmiyor. Tetkikler devam ediyor Milletvekilleri ile bürokratların girişine izin verildiği, MHP’li milletvekillerin ise ‘Bahçeli’nin sağlık durumu gayet iyi. Tetkikler devam ediyor” cevabı vermekle yetindiler.

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