Hastanede gerçeği aratmayan tatbikat

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Devlet Hastanesinde AFAD, UMKE, sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla gerçeği aratmayan yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

‘Hastane Afet Planı’ kapsamında Malazgirt Devlet Hastanesi personeline verilen eğitimin ardından AFAD, UMKE, itfaiye ile polis ekiplerinin desteği ile tatbikat yapıldı. Gerçekleştirilen deprem tatbikatı, gerçeğini aratmayan görüntülere sahne oldu. Senaryo gereği yaşanan deprem sonrası yaralıların dışarıya taşınması, tatbikattan habersiz vatandaşlar tarafından korku dolu gözlerle izlendi.

Senaryo gereği 6,1 şiddetindeki bir deprem sonrasında Malazgirt Devlet Hastanesinde de hasar meydana geldi. Yaşanan deprem sonrasında enkazda kalmayan sağlık personelleri hasta tahliyesi ve yaralıları kurtarmaya başladı. Bu esnada hastanenin bir bölümünde de yangın başladı. İtfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek alevleri söndürmeye çalıştı. Kanlar içerisinde kalan yaralılar, sedyelerle hastaneden çıkartılarak ambulanslarla başka hastanelere taşındı.

Tatbikattan haberi olmayan vatandaşlar ise, bir anda çalmaya başlayan sirenler, hastane bahçesine gelen ambulans ve itfaiye araçları karşısında tatbikatı korku dolu gözlerle izledi. Yapılanın tatbikat olduğunu öğrenen vatandaşlar derin bir nefes aldı. Polisin güvenlik tedbiri aldığı tatbikat başarıyla tamamlandı.

Gerçeğe yakın bir tatbikatı başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini belirten Hastane Başhekimi Uzman Dr. Zekeriya Hannarici, "Daha önce planlanmış bir şekilde sivil savunma birimi önderliğinde, İl Sağlık Müdürlüğü izni dâhilinde 112, AFAD ve UMKE ekipleri, hastanemizde daha önce oluşturduğumuz kurtarma ekibiyle beraber tatbikatımızı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Çok şükür bir sıkıntı yaşanmadı. Güzel bir şekilde tatbikat sona erdi" dedi.

Deprem tatbikatını organize eden Hastanenin Kalite Birim Direktörü Esra Özbek ise,"Her yıl hastanemizde yıllık olarak ‘Hastane Affet Planı’ kapsamında yaptığımız tatbikatlar var, bugün de bunlardan birini gerçekleştirdik. Muş AFAD ekibi, UMKE ekibi, Malazgirt Belediyesi itfaiyesi ve ilçe emniyetten arkadaşlarla beraber gerçeğe yakın bir tatbikat yaptık" diye konuştu.