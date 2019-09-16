0553 313 94 23

Hastanede gerçeği aratmayan tatbikat

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Devlet Hastanesinde AFAD, UMKE, sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla gerçeği aratmayan yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 15:49
Hastanede gerçeği aratmayan tatbikat

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Devlet Hastanesinde AFAD, UMKE, sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla gerçeği aratmayan yangın tatbikatı gerçekleştirildi.


‘Hastane Afet Planı’ kapsamında Malazgirt Devlet Hastanesi personeline verilen eğitimin ardından AFAD, UMKE, itfaiye ile polis ekiplerinin desteği ile tatbikat yapıldı. Gerçekleştirilen deprem tatbikatı, gerçeğini aratmayan görüntülere sahne oldu. Senaryo gereği yaşanan deprem sonrası yaralıların dışarıya taşınması, tatbikattan habersiz vatandaşlar tarafından korku dolu gözlerle izlendi.


Senaryo gereği 6,1 şiddetindeki bir deprem sonrasında Malazgirt Devlet Hastanesinde de hasar meydana geldi. Yaşanan deprem sonrasında enkazda kalmayan sağlık personelleri hasta tahliyesi ve yaralıları kurtarmaya başladı. Bu esnada hastanenin bir bölümünde de yangın başladı. İtfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek alevleri söndürmeye çalıştı. Kanlar içerisinde kalan yaralılar, sedyelerle hastaneden çıkartılarak ambulanslarla başka hastanelere taşındı.


Tatbikattan haberi olmayan vatandaşlar ise, bir anda çalmaya başlayan sirenler, hastane bahçesine gelen ambulans ve itfaiye araçları karşısında tatbikatı korku dolu gözlerle izledi. Yapılanın tatbikat olduğunu öğrenen vatandaşlar derin bir nefes aldı. Polisin güvenlik tedbiri aldığı tatbikat başarıyla tamamlandı.


Gerçeğe yakın bir tatbikatı başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini belirten Hastane Başhekimi Uzman Dr. Zekeriya Hannarici, "Daha önce planlanmış bir şekilde sivil savunma birimi önderliğinde, İl Sağlık Müdürlüğü izni dâhilinde 112, AFAD ve UMKE ekipleri, hastanemizde daha önce oluşturduğumuz kurtarma ekibiyle beraber tatbikatımızı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Çok şükür bir sıkıntı yaşanmadı. Güzel bir şekilde tatbikat sona erdi" dedi.


Deprem tatbikatını organize eden Hastanenin Kalite Birim Direktörü Esra Özbek ise,"Her yıl hastanemizde yıllık olarak ‘Hastane Affet Planı’ kapsamında yaptığımız tatbikatlar var, bugün de bunlardan birini gerçekleştirdik. Muş AFAD ekibi, UMKE ekibi, Malazgirt Belediyesi itfaiyesi ve ilçe emniyetten arkadaşlarla beraber gerçeğe yakın bir tatbikat yaptık" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 15:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Mobil Trafik Eğitim Tırı yola çıkıyor
    1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Mobil..
    2. Kolombiya'da uçak düştü: 7 ölü
    3. Erzincan'daki cinayet davasında karar
    4. Afganistan'da patlama! 5 ölü
    5. Kardeş şehirlerin gençleri Söke’de..
    6. Ordu Valisi Seddar Yavuz:
    7. Motorine 7 kuruş zam
    8. Büyükşehir Belediyesi muhtarlara..
    9. Kuzey Kore lideri Kim Trump'ı..
    10. Ahi adaylarına plaket verildi
    11. 2020 FIVB Voleybol Uluslar Ligi'nde..
    12. Kızılhaç, Afganistan'daki..
    13. Yaralı kekliğe öğrenciler sahip çıktı
    14. BM: Myanmar hükümetinin soykırım..
    15. Alevlerin önünü drone sayesinde..
    16. IKBY'de Anayasa taslağı hazırlığı
    17. Kayseri Şehir Hastanesi’nin ilk dördüz..
    18. Zeytinde halkalı leke ile mücadele..
    19. Otomotiv devine büyük şok! 49 bin kişi..
    20. Sütte yeni dönem başlıyor: Kaçaklar..
    21. Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi..
    22. Zeytinde halkalı leke mücadelesi sonuç..
    23. Ticaret Bakanlığınca Kırtasiye..
    24. Skandallar zincirinin son halkası!..
    25. Göçmen kaçakçısı şahıs cezaevine..
    26. Araç sahiplerine kötü haber!..
    27. Motorine zam
    28. Iraklı genç ressam, kaset bantlarıyla..
    29. Galatasaray, Brugge hazırlıklarını..
    30. 11 yaşındaki Süleyman ağrılarından..
    Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
    Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
    Kırık sandalye olayında Abdullah Gül detayı!
    Kırık sandalye olayında Abdullah Gül detayı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Para para para…
    Para para para…

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Ekrandaki detaya dikkat! Binali Yıldırım'ın uçaktaki fotoğrafı olay oldu
    Ekrandaki detaya dikkat! Binali Yıldırım'ın uçaktaki fotoğrafı olay oldu
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!