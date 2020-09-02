Hastaneye gidecek olanların acil durumlar dışında randevu alması gerekiyor. Sigorta hastaneleri, üniversite hastaneleri ve şehir hastaneleri için mutlaka randevu alınmalıdır. Özel hastaneler de randevu sistemiyle hizmet veriyor. Ancak gün içerisinde bazı hastaneler randevusuz hastalara da bakabiliyor. Peki, internetten hastane randevusu nasıl alınır?

Hastane randevu nasıl alınır?

Devlet ve üniversite hastanelerinden randevu almak isteyenlerin iki tercihi bulunuyor. Hastane randevuları online ya da telefonla alınabiliyor. Ancak üniversite hastanelerinden randevu almak için hastanelerin kendi internet sitelerinde bu işlemi yapmanız gerekiyor.

MHRS randevu nasıl alınır?

Devlet hastanesinden randevu almak isteyenler Merkezi Hekim Randevu Sistemi yani MHRS sisteminden randevularını oluşturabiliyor. Bu işlemi internetten, uygulamadan ya da ALO 182’den yapmanız mümkün.

MHRS şifresi nasıl alınır?

MHRS internet sitesi ya da uygulamadan randevu almak isteyenlerin öncelikle şifre oluşturması gerekiyor. Bunun için internet tarayıcınızdan ya da uygulamadan MHRS’ye ulaşmanız gerekiyor. mhrs.gov.tr/Vatandas/ internet sitesine giriş yaptığınızda sağ tarafta Randevu Al butonuna tıklayın. Açılan sayfadan üye ol kısmına tıklayarak MHRS şifrenizi oluşturabilirsiniz.

MHRS şifremi unuttum

MHRS şifrenizi unuttuğunuzda sisteme şifrenizi sıfırlayarak giriş yapmanız gerekiyor. MHRS giriş kısmına gelin ve şifremi unuttum seçeneğine tıklayın. Sizden cep telefonu ya da mail adresi istenecek. Adımları takip ederek yeni bir şifre oluşturabilirsiniz.

Hastane randevu telefon numarası

İnternetten ya da uygulamadan randevu almak isteyenler telefonla nasıl randevu alabileceklerini araştırıyor. Bunun için ALO 182 aramanız gerekiyor. Bu işlem sırasında nüfuz cüzdanınızı yanında bulundurmanız iyi olacaktır.

MHRS telefona indir

MHRS uygulamasından kolayca randevu alabilirsiniz. Uygulamayı ücretsiz olarak Play Store ve App Store’dan indirmeniz mümkün.

E-nabız tahlil sonuçları

Devlet hastanelerinde yaptırdığınız tahlil sonuçlarına, radyoloji görüntülerine ulaşmanız mümkün. Bunun için MHRS internet sitesinden ya da e devlet üzerinden E Nabız sayfasına giriş yapmanız gerekiyor. E Nabız uygulamasını indirerek de tahlillerinize hızlıca erişebilirsiniz.

Hastane randevu e devlet

MHRS üzerinden hastane randevu almak isteyenler yeni bir şifre oluşturmaktansa e devlet sistemiyle MHRS’ye giriş yapıp yapamayacaklarını merak ediyor. E devlet üzerinden hastane randevusu alabilirsiniz. Bunun için ister e devletten MHRS’yi aratın isterseniz de MHRS internet sitesinde e devletle girişi tercih edebilirsiniz.

SSK hastane randevu nasıl alınır? | Sigorta hastanesinden randevu nasıl alınır?

Sigorta, devlet ve şehir hastanelerinden randevu almak isteyenler ALO 182 ve MHRS’yi tercih edebilirler. Üniversite hastanelerinden randevu ise farklı kanallardan alınabiliyor.

Üniversite hastanesi online randevu

Üniversite hastanelerinden muayene için randevusu almak isteyenler bunu nasıl yapacaklarını merak ediyor. Çünkü MHRS sisteminde üniversite hastaneleri yer almıyor. Gideceğiniz üniversite hastanesinin internet sitesine girerek online randevu kısmına tıklamanız ve randevu için gerekli adımları takip etmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca üniversite hastanelerinde de telefonla randevu hizmeti veriliyor.

Cerrahpaşa randevu al | Cerrahpaşa randevu telefonu

İstanbul’da bulunan en eski üniversite hastanelerinden biri de Cerrahpaşa’dır. Cerrahpaşa’dan randevu almak için iki yöntem bulunuyor. Cerrahpaşa’dan telefonla ya da online olarak randevu alabilirsiniz. “cerrahpasarandevu.istanbul.edu.tr/RandevuLogin” adresinden online randevu alabilirsiniz. Ayrıca (0212) 414 34 34 nolu telefonla randevu alabilirsiniz.

Cerrahpaşa online doktor muayene ücreti

Pandemi süreci pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de online hekim uygulamalarının başlamasına yol açtı. Cerrahpaşa International bünyesinde görüntülü hekim görüşmeleri başladı. Bu hizmet için hastaların ücret ödemesi gerekiyor. Ücretler ise doktor tercihleri ve poliklinik seçeneğine göre değişiyor. Cerrahpaşa’dan online hekim randevu almak için “/cerrahpasainternational.com/tr/online-doktor” internet sitesine ulaşmanız gerekiyor.

Hastane randevu uygulaması

Söz ettiğimiz gibi MHRS uygulamasıyla mobil cihazlarınızdan randevu alabilirsiniz. Ayrıca bazı özel hastanelerin de uygulamaları bulunuyor. Bu hastanelerden randevu almak için söz konusu uygulamaları yükleyebilirsiniz.

Özel hastane randevu al

Özel hastanelerden randevu almak isteyenler hangi adımları takip etmeleri gerektiğini inceliyor. Özel hastaneler ziyaretçileri için iki ayrı yolla randevu oluşturuyor. Telefon ve online randevu sistemiyle özel hastanelerden randevu alabilirsiniz. Bunun için gideceğiniz hastanenin internet sitesini ziyaret etmeniz yeterli olacaktır.

Özel hastane muayene ücretleri ne kadar?

Özel hastaneye gidecek olanlar muayene ücreti fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Muayene ve tahlil ücretleri hastaneden hastaneye değişiyor. Kimi hastanede muayene için 50 lira ödenirken kiminde 750 lira muayene ücreti veriliyor. Bu tamamen seçeceğiniz hastane ve özel sağlık sigortanızla ilişkili bir durum.