Koronavirüs salgını sebebiyle sağlık çalışanlarına ihtiyaç arttı. Hastanelerde görev yapacak teknikerlerden temizlik görevlisine kadar onlarca birimde yüzlerce personele ihtiyaç duyuluyor. Hastanede çalışmak isteyenler açık ilanlara İŞKUR ya da kariyer sitelerinden göz atabilir. Peki, İŞKUR iş başvurusu nasıl yapılır?

Hastane personeli alımı | Ambulans şoförü iş ilanı

İŞKUR üzerinden her gün onlarca yeni ilan yayınlanıyor. Söz konusu ilanlar arasında hastane personel alımları da yer alıyor. Başvuru şartları ilan verilen alana ve kuruma göre farklılık gösterebiliyor. İŞKUR e şube’ye TC kimlik numaranız ve e devlet şifrenizle giriş yaptığınızda güncel ilanlara ulaşıp başvuru yapabilirsiniz.

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Güncel iş ilanları

Ayrıca üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri gibi kurumlarla ilgili güncel ilanlar Resmi Gazete, Devlet Personel Başkanlığı ve ilan.gov.tr internet sitelerinden yayınlanıyor.