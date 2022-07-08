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Gündem Hastane bahçesindeki çarşaflıları paylaşarak kin kustu! Tepkilerin ardından sağlık çalışanı açığa alındı
Gündem

Hastane bahçesindeki çarşaflıları paylaşarak kin kustu! Tepkilerin ardından sağlık çalışanı açığa alındı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde cep telefonuyla hastane bahçesindeki çarşaflı kadınların videosunu çekerek sosyal medya hesabından nefret paylaşımında bulunan tıbbi sekreter açığa alındı.

Yeniakit Publisher
2022-07-08 21:58:00 - 2022-07-08 22:11:48

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde cep telefonuyla çarşaflı kadınların videosunu çekerek sosyal medyasında nefret paylaşımında bulunan tıbbi sekreter açığa alındı.

"Sizden nefret ediyorum"

Sakarya Valiliğince, Sapanca Devlet Hastanesinde tıbbi sekreter olarak görev yapan B.G. isimli kadının, sosyal medya hesabında, "Sizden hiçbir şeyden nefret etmediğim kadar nefret ediyorum." yazısıyla çarşaflı kadınların videosunu paylaşması üzerine idari soruşturma başlatıldı.

Açığa alındı

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında B.G, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatıyla açığa alındı.

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