Hastane bahçesinde feci görüntü! Antalya'da hastane bahçesinde bankta erkek cesedi bulundu. Ölen kişinin, İsmail Aslan olduğu belirlendi.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sabah saatlerinde molaya çıkan hemşireler, bankta bir kişinin hareketsiz yattığını görünce önce hastane güvenliğine daha sonra da polise bilgi verdi. Bahçeye gelen sağlık ekibi, bankta oturur halde hareketsiz duran kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. İsmail Aslan olduğu belirlenen kişinin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.