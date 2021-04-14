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Medya 'Hastalıklı zihniyet', yine şehir hastanesini hedef aldı! Tele1'in çektiği görüntüler kendisini yalanladı
Medya

'Hastalıklı zihniyet', yine şehir hastanesini hedef aldı! Tele1'in çektiği görüntüler kendisini yalanladı

Daha önce Fox TV'nin yapmaya çalıştığı ancak elinde patladığı şehir hastanelerine yönelik karalama kampanyasını şimdi de PKK sevici Tele1 üstlendi. Acildeki yoğunluğu haber yapan Tele1, şehir hastanesinde yer kalmadığı yalanını ortaya attı. Ancak Tele1'in kesip biçip paylaştığı art niyetli videoda, sağlık çalışanlarının canla başla çalışması ise hiçe saydı.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 18:22:00 - 2021-04-14 18:27:51

 yeniakit.com.tr 

PKK sevici Merdan Yanardağ yönetimindeki Tele1, pandemi dönemindeki süreci Batılı ülkelerden bile iyi yöneten, bu konuda muhalif kesimlerin bile takdirini kazanan AK Parti hükümetini hedef aldı. 

Şehir hastanelerinin dolduğunu ve boş yatak kalmadığını iddia eden Tele1, artan koronavirüs vakaları nedeniyle acil girişinde yaşanan yoğunluğu, "Şehir hastaneleri doldu, vatandaşlar sedyelerde yatıyor" yalanıyla şehir hastanesini video görüntüsüyle karalamaya çalıştı. 

"Tele1 ekibi görüntüledi: AKP'nin övündüğü sağlık sistemi banklarda" başlığı atılan haberin, geç saatlerde çekildiği anlaşılan videosunda, bir kaç vatandaşın oturaklarda dinlendiği görüntüler verildi. 

Sedyede taşınanları, koridorda tedavi ediliyormuş gibi gösterdiler

İftirasını daha da ileri götüren Tele1, koridorda hemşireler tarafından taşınan hastaları sanki koridorda tedavi ediliyormuş gibi gösterdi. Adeta 'sahtekarlık' yapan kanalın, taşınma görüntülerini keserek verdiği videoda, hastaların tedavisinin orta yerde yapıldığı yalanı söylendi. 

"Sağlık çalışanı yok" dedi, paylaştığı video kendilerini yalanladı

Son bölümde bir de kesit veren Tele1, görevli sağlık personelin olmadığını iddia ederek çarpıttı. Ancak görüntülerdeki sağlık çalışanı vatandaşa oradaki görevlilerin servise 3 hasta götürdüğünü hemen geleceğini söylediği görüldü.

Ayrıca hastaların taşındığı sedyelerin başında 1 veya 2 sağlık çalışanın bulunduğu görüldü.

İşte o skandal haber: 

Fox TV de koltuk değnekli bir adamla karalamaya çalışmıştı

Öte yandan şehir hastanelerine yönelik bu karalama kampanyası ilk değil.

Daha önce de ABD menşeili Fox TV, şehir hastanelerine algı operasyonu yapmıştı. ABD'li kanal, herhangi bir engeli bulunmayan şahsa koltuk değneği vererek şehir hastanesini karalamaya çalışmış ancak yalanı kısa zamanda gün yüzüne çıkmıştı. 

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Yorumlar

selocan

pkk nın ....leri
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Cesur

Beğenmediğiniz bu muhteşem sağlık sistemine inşallah muhtaç olursunuz.
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