Hastalığına teşhis konulamayan küçük Melek Su'dan 'yardım' çağrısı!

Hasan ve Rukiye Yıldırım çiftinin 2 çocuğunun en küçüğü olan küçük Melek Su’nun 2 yaşında iken cildinden çeşitli rahatsızlıklar başladı.

Ailesi tarafından hastaneye götürülen küçük Melek Su'ya dermatoloji (cildiye) doktorları tarafından çeşitli muayeneler yapıldı. Hastalığa birkaç uzman hekimin birlikte tanı koyması işi olan konsültasyon işlemiyle de yıllardır küçük Melek Su’nun hastalığına bir türlü teşhis konulamadı.

Yıllardır tüm imkanlarını kızları Melek Su’nun tedavisi için seferber eden Yıldırım ailesi de hastalığa bir türlü çare bulamadı. Okul çağına geldiğinden arkadaşları tarafından hor görülmesini küçük Melek’in kabullenemediğini belirten Yıldırım ailesi, bu yüzden çocuklarının okula ve dışarıya çıkmak istemediğini söyledi.

Bazı hayırseverlerin Melek Su’ya hediye ettiği peruk ile bir nebze teselli olan Melek Su ve ailesi hastalığa kalıcı bir çözüm için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve Sağlık Bakanlığı olmak üzere yetkililerin ve hayırseverlerin yardımını talep ediyor.

"Lütfen Meleğimizi kaybetmek istemiyorum, yardım elinizi uzatın"

Hasan Yıldırım

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Kızlarının hastalığına teşhis konulması ve tedavi edilmesi için yetkililerden yardım isteyen Baba Hasan Yıldırım, kızları için herkesten duyarlılık bekliyor

Yıldırım, "Melek Su 7 yaşında ve 7 yıldır gitmediğimiz hastane ile doktor kalmadı. Tedavisinin olmasını istiyoruz. Dışarı çıktığımızda farklı gözlerle bakılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanımıza sesleniyorum; çocuğumuzun tedavi edilmesini istiyoruz. Kızımı kaybetmek istemiyorum. Tüm yetkililerden yardım istiyoruz. Ankara Abisi İyilik Derneği peruk gönderdi. Onların yardımıyla biraz daha iyiyiz. Buradan onlara çok teşekkür ediyorum. İnşallah yetkililer sesimizi duyar.” dedi.

Her şeyin geliştiği bu çağda çaresizlik içinde olduklarını aktaran Yıldırım, "Tıp çok gelişmiş diyorlar. Tıp gelişmişse çocuğumuzun tedavi edilmesini istiyoruz. Nereye gidilecekse göndermeye veya gitmeye razıyız. Çocuğumuzun tedavisi için borcumuzu ödeyemedik evimizi sattık. Tüm yetkililerden yardım istiyorum. Doktorlara sesleniyorum; bir an önce tedavisinin olmasını istiyorum. Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız, yetkililerden ve hayırseverlerden yardım istiyoruz. Lütfen Meleğimizi kaybetmek istemiyorum. Yardım elinizi uzatın." çağrısında bulundu.

"Arkadaşlarımla oyun oynamak istiyorum"

Hastalığının tedavi edilmesini istediğini söyleyen Melek Su ise şu acı sözlerle yardım talebinde bulundu.

"Okulda benimle dalga geçiyorlar. Tedavi olmak istiyorum. Ben parka gitmek istiyorum. Arkadaşlarımla oyun oynamak istiyorum. Benimle kimse oynamıyor. Herkes benimle dalga geçiyor. Tayip dede bana yardımcı ol. Tayip dede bana yardım et." (İLKHA)