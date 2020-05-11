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Dünya

Hastaların cesetlerin arasında yattığı ülkede bir şok daha

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan 58 yaşındaki Akbar Ali, tedavi olmak için gittiği iki devlet hastanesine yatak olmadığı gerekçesiyle kabul edilmedi. Mumbai'deki bir hastanede 3 Mayıs'ta yatak yetersizliği sebebiyle plastik torbalara sarılan ölülerin, tedavi süreci devam eden hastaların yanlarına konulduğuna ilişkin görüntüler ülkede tepkilere yol açmıştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 15:58:00 -
Hastaların cesetlerin arasında yattığı ülkede bir şok daha

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan 58 yaşındaki Akbar Ali, tedavi olmak için gittiği iki devlet hastanesine yatak olmadığı gerekçesiyle kabul edilmedi.

Geçimini sokakta satıcılık yaparak sağlayan Ali, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi için devlet hastanesine gitti.

Yeni Delhi'de "Ram Manohar Lohia" ve "Lok Nayak Jai Prakash" devlet hastanelerine başvuran Ali, yatak bulunmadığı gerekçesiyle her iki hastaneye de kabul edilmedi.

Kalp hastasına yatış vermediler

Ali’nin çocuğu Şahnavaz Han, babasının kalp hastası olduğunu ve ikinci hastanenin dışında ambulansın içerisinde bekletildiğini ifade etti.

Mumbai'deki bir hastanede 3 Mayıs'ta yatak yetersizliği sebebiyle plastik torbalara sarılan ölülerin, tedavi süreci devam eden hastaların yanlarına konulduğuna ilişkin görüntüler ülkede tepkilere yol açmıştı.

Hastalar ile ölüler aynı yerde yatıyor

Basına yansıyan başka görsellerde, Mumbai'deki bazı hastanelerde Kovid-19 hastalarının ölülerin arasında uyuduğu görülmüştü.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 67 bin 714'e yükselirken, salgın sebebiyle 2 bin 215 kişi hayatını kaybetti.

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Yorumlar

vedat uşaklıgil ataseven

CHP NİN YAPTIĞI 1000 YATAKLI SAHRA HASTANESİNE BENZİYOR.... TÜM DUNYA CHP NİN SAHRA HASTANELERİNİ KISKANIYOR..
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