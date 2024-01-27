Hastalara teşhis koyabiliyor! Google'dan yapay zeka doktor

Yapay zeka hayatımızın her alanına yerleşti. Google son olarak teşhis koyabilen yapay zeka doktoru geliştirdi.

Son yıllarda, yapay zekanın tıp endüstrisine entegrasyonu iyice arttı. Google, da hastalık teşhis etme ve tedavi konusunda doktorlara yardımcı olmayı amaçlayan yapay zekalı doktor sistemiyle bu kulvara katıldı.

IBM’in geliştirdiği Watson isimli yapay zeka, on yılı aşkın bir süredir var olmasına rağmen, bu alanda ilerleme kaydetme konusunda zorluklarla karşılaştı. Ancak ChatGPT ve Google DeepMind’ın AMIE’si gibi geniş dilli modellerin ortaya çıkması, bu kulvarda bir devrime yol açabilir.

AMIE (Articulate Medical Intelligence Explorer), Google’ın güvenilir yapay zekâ doktorları yaratma yolunda attığı bir adım. Yakın zamanda yayınlanan bir makaleye göre AMIE, hasta bilgilerini anlamak ve mevcut tıbbi durumları hakkında net açıklamalar sunmak üzere tasarlandı.

Google, bu yapay zeka doktor sisteminin doktorların yerini almasının amaçlanmadığını, bunun yerine sağlık hizmetleri sırasında bir asistan olarak hareket edeceğinin üstüne basıyor. Amaç, doktorların üzerindeki iş yükünü azaltarak, tıbbi durumları açıklamak yerine hasta bakımının daha kişiselleştirilmiş olmasını sağlamak.

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Yapay zeka bir doktorla etkileşime girme ihtimali bazı kişilerde endişe uyandırsa da Google, muayenelerin genel kalitesini artırmayı ve doktorların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. Tıbbi durumların açıklanması gibi belirli görevlerin YZ’ye devredilmesiyle, doktorların daha kişiselleştirilmiş ve empatik bir yaklaşım sergilemesine de alan açılmış oluyor. Tabii eğer bu YZ sistemi düzgün çalışırsa.

Kaynak: Shiftdelete