0553 313 94 23

Hastalar için barkodlu yemek dönemi

Bursa’da tedavi gören hastalar için kişiye özel seçilen yemekler, hastanın kolundaki bileklikte bulunan ve tepside yer alan barkodların eşleşmesinin ardından teslim ediliyor.

11 Eylül 2019 Çarşamba 09:01
Hastalar için barkodlu yemek dönemi

Bursa’da tedavi gören hastalar için kişiye özel seçilen yemekler, hastanın kolundaki bileklikte bulunan ve tepside yer alan barkodların eşleşmesinin ardından teslim ediliyor. Böylece hastalarda gıda kaynaklı oluşabilecek sağlık riskleri önleniyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz ay açılışı yapılan Şehir Hastanesi’nde, hastalar için kişiye özel hazırlanan yemekler, modern otomasyon yöntemleri ile takip ediliyor.“Hasta - yemek doğrulamasının” barkod sistemi ile yapıldığı hastanede hazırlanan yemekler, hastanın kolundaki tanıtım bilekliğinde bulunan ve tepside yer alan barkodların eşleşmesinin ardından teslim ediliyor. Böylece hastalarda gıda kaynaklı oluşabilecek sağlık risklerinin önüne geçiliyor.


Günümüzde yazılım teknolojilerindeki gelişmeler, toplu yemek sunumu alanında da ihtiyaçların hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılanmasına imkân veriyor. Yemek hizmetinin, hasta diyet tipine ve gıda güvenliği kurallarına uygun şekilde verilmesini mümkün kılan uygulama sayesinde hastalarda gıda kaynaklı oluşabilecek sağlık riskleri ortadan kaldırılıyor.


Hastane tarafından sağlanan yemek hizmeti; özel olarak geliştirilmiş bir ERP (Enterprise Resources Planning - Kurumsal Kaynak Planlama) uygulaması olan “Hasta Kimlik-Yemek Tipi Doğrulama Modülü” (“C-pack”) ile veriliyor. Kullanılan teknoloji;yemeklerin tadı, görüntüsü, sıcaklığı gibi unsurların yanı sıra doğru hastaya doğru yemeğin iletilmesine imkan sağlıyor.


Hastaların bileklerindeki barkod numarası ve el terminalleri ile entegre şekilde çalışarak, hastane yönetimi önceden tanımlanmış diyet tiplerine göre hazırlanan yemeklerin, zamanında ve hatasız şekilde hastalara teslimi sağlanıyor. Bu sistem aynı zamanda hasta güvenliğini tehlikeye atabilecek olası sağlık risklerini engellerken operasyonel zaman kayıplarının da önüne geçiyor.


Hasta, hasta yakını ve çalışanların istek, ihtiyaç, beklenti ve değerleri dikkate alınarak etkin ve güvenli yemek hizmeti almalarının sağlandığı hastanede, diyabet veya gıda intoleransı gibi, hastaya yanlış uygulandığında ciddi zararlar verebilecek gıda hassasiyetleri, doğru hastaya doğru yemek uygulaması ile engellenirken geriye dönük kontrol mekanizması da sağlanıyor.


Mutfaktan hasta odasına güvenli teslim


Yatan hastaların, sağlık durumları ve ihtiyaçları doğrultusunda ilgili doktor istemlerine göre belirlenmiş ve diyetisyenler tarafından oluşturulmuş diyetler programları, tedavileri süresince hasta katlarında görevli yetkili hemşireler tarafından Hastane Bilgi Yönetim Sistemi’ne (HBYS) tanımlanıyor.


Bu tanımlama sırasında sistemde; sipariş tarihi, öğün, hasta numarası, hasta adı, alıcı, diyet, bina, servis, oda numarası belirlenerek yemek talebi oluşturuluyor. Bu bilgiler, tüm yemek süreçlerinin takip edildiği “C-pack” yazılımı içindeki “Sipariş İşlemleri” bölümüne aktarılıyor.


Yemek üretimi, bu sistem üzerinden alınan sipariş emirlerine göre yapılıyor ve her hastaya ait tepsilere yine bu yazılımdan çıkan etiketler yapıştırılıyor. Hastaya özgü diyet eşleştirilmesinin sağlıklı şekilde işlemesi için oluşturulan barkod sistemi aynı zamanda üretim ve porsiyonlama işlemlerinde de kullanılıyor.


ISO 22000 Gıda Güvenliği Kurallarına göre üretilen yemekler, hastaya sunulurken öncelikle “Unitray” üstündeki etiket el terminaline okutuluyor. Tepsi etiketinin okutulması sonrası aynı el terminali kullanılarak hastanın bilekliğindeki hasta numarası ile eşleştiriliyor. El terminali ekranı üzerinde hasta-tepsi etiketi barkod eşleşmesinin doğru olduğuna dair teyit alınabiliyor.Yanlış bir yemek sunumu söz konusu olduğunda el terminali uyarı veriyor ve hastaya hatalı yemek teslimi önleniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 09:01
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Kadın El Emeği Festivali” Bahçelievler’de başladı
    1. “Kadın El Emeği Festivali”..
    2. Kayalıklarda mahsur kalan keçileri..
    3. Yurtta hava durumu
    4. Irak duyurdu! Saldırılardan İsrail..
    5. Eylemci analara destek veren Vali..
    6. Benyamin Netanyahu 'ilhak edeceğim'..
    7. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    8. Hastalar için barkodlu yemek dönemi
    9. Katil zanlısı koca: "Dost tutarım..
    10. HDP temsilcisinden ABD'de "PKK’yı..
    11. GÜNDEM / 11 Eylül 2019
    12. "Kadın El Emeği Festivali" başladı
    13. Kapadokya’dan kış görüntüleri..
    14. Karadeniz Sahil Yolu fındık harmanı..
    15. Dağcıların yeni gözdesi “Kalinse..
    16. Silifke’de bin 800 rakımda sofralık..
    17. SOLOTÜRK'ün Edremit Körfezi uçuşuna..
    18. Bacağına beton düşen gencin hayatı..
    19. (Özel) Küçük kız aracın altında kaldı,..
    20. CIA'in gizli programı ortaya çıktı! 10..
    21. (ÖZEL) Fatih’te restorana giren hırsız..
    22. Yeni eğitim öğretim yılında Türk..
    23. Evinde esrarla yakalandı
    24. iPhone 8 ve iPhone XR fiyatı düştü mü?
    25. Kaymakamlık bursu nasıl alınır? 2019..
    26. (Özel) 28 Şubat mağduru öğretmenin 18..
    27. Dolarda 'Merkez' sakinliği! İşte son..
    28. KADEM’den sıfır atık geri dönüşüm..
    29. MEB İOKBS PYBS bursları ne zaman..
    30. Riskli gebelik nedir? Tarama testleri..
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    CHP'den Diyarbakır'daki annelerin eylemiyle ilgili HDP'ye destek gibi açıklama!
    CHP'den Diyarbakır'daki annelerin eylemiyle ilgili HDP'ye destek gibi açıklama!