Hastalar, ameliyat korkusunu sanal gerçeklikle yeniyor

DEÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde şirket kuran Özcan, genel anestezi uygulanmadan yapılan ritim bozukluğu ameliyatlarında hastaların çekincelerini gidermek için çalışma yürüttü. Özcan 1 yıllık çalışma sonunda, hastaların ameliyata hazırlık ve devamındaki tüm süreci 360 derecelik görüş imkanıyla izleyebildiği sanal gerçeklik uygulaması hazırladı.

Uygulama sayesinde operasyon sürecinde yaşayacaklarını önceden gören hastaların ameliyata daha rahat girdiği gözlendi.

“Ameliyattan önce 3 boyutlu seyahat”

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Emin Evren Özcan, ritim bozukluğu ameliyatlarının, bozukluğuna neden olan odakların baskılanmaması için genellikle genel anestezi uygulanmadan yapıldığını, bu durumun da hastalarda tedirginliğe neden olduğunu anlattı.

Özcan, “İnsanları bilinmezlik korkutur. Hastalarımızın bu süreçte yaşayacaklarını daha önceden deneyimleyecekleri bir sanal dünya oluşturduk. Hastalar ameliyattan önce bu 3 boyutlu dünyada bir seyahate çıkıyorlar. Bu süreçte yaşayacaklarını hastane odasında, ameliyathaneye gelmeden önce bir kere yaşıyorlar. Bu da onları rahatlatıyor. Buraya geldiklerinde daha önce burada bulunmuş gibi bir his oluyor” dedi.

Özcan, ameliyat sırasında da hastalarına kumsal, gökyüzü ve orman gibi rahatlatıcı görüntüler izlettiklerini aktararak, uygulama sayesinde ameliyatlarında daha konforlu geçtiğini kaydetti.

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Ameliyat olmaktan korktuğunu vurgulayan Simge Yaman da, “Doktorum da bilgi verdi ama kalpte yapılan bir işlem olduğu için korkuyordum. Sanal gerçeklik platformunun bulunduğu gözlükle bilgilendirildim. Ameliyathane ortamını hiç görmemiştim, bu gözlük sayesinde gördüm. Doktorlarla sanal ortamda tanıştım. Operasyon sırasında yaşayacağım işlemler ve ortamı bu sayede önceden yaşadım. Ameliyathaneye girdiğimde şok olmadım. Doktorları da önceden tanıdığım için kendimi güvende ve rahat hissettim.”