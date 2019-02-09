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Hasta ziyaretinin sevabı

Kudsi hadisinde bildiriliyor: "Allahü teâlâ birine, (Ben hastalandım, beni ziyarete gelmedin) buyurur. O kimse, (Ya Rabbi, seni nasıl ziyaret edeceğimi bilmiyorum) deyince de, (Falanca Müslüman hastalandığında, ziyaret etseydin, beni bulurdun) buyurur."

09 Şubat 2019 Cumartesi 13:25
Hasta ziyaretinin sevabı

Hasta ziyaret eden kimse hem ziyaret ettiği kimseyi sevindirip gönlünü alır, hem de cennet bahçelerinde geziniyormuş gibi manevi değerini yükseltir. Efendimiz onun için şöyle buyurur: “Bir Müslüman, hasta olan bir Müslüman kardeşini sabahleyin ziyarete giderse, yetmiş bin melek akşama kadar ona rahmet okur. Eğer akşamleyin ziyaret ederse, yine yetmiş bin melek onun için sabaha kadar istiğfar eder.” Yetmiş bin meleğin duasını almak, Allah’ım ne büyük saadet! Bir mümin böyle bir fırsatı hiç kaçırmak ister mi? Yine Resulüllah efendimiz şöyle buyurur: “Bir insan, bir hastanın hatırını sormaya giderse ona bir melek şöyle seslenir: Sana ne mutlu! Güzel bir yolculuk yaptın. Kendine cennette barınak hazırladın!” Cennette bir ev, bir köşk sahibi olmak… ne büyük zenginlik… Yüce Rabbimiz bizim için ne bulunmaz güzellikler hazırlamış… Yeter ki o güzelliklere giden yola girelim. Enes İbni Malik (ra) der ki: Bir gün Efendimiz aleyhisselam şöyle buyurdu: “Bir kimse bir hastayı ziyaret ettiğinde Allah’ın rahmetine dalmış olur. Hastanın yanında oturduğunda, ilahi rahmet onu kuşatır.” Bunun üzerine “Ya Rasulüllah!” dedim. “Bu, hastayı ziyaret edenin kazandığı sevaptır. Ya hasta için ne var?” O zaman Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: “Onun da günahları silinir.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 13:25
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