Hasta yakınlarından 30 dakika tepkisi

Batman’ın Kozluk İlçe Devlet Hastanesi’nde görevli doktorların tamamının Batman merkezde ikamet etmesi, kozlukluların tepkisine neden oldu.

50 yataklı Kozluk Devlet Hastanesi’nde 18 uzman, 8 pratisyen doktorun çalıştığına dikkat çeken hasta yakınları, görevli tüm doktorların Kozluk ilçesine gidiş-geliş yapmasından yakındı. Acil bir durum karşısında ilçede uzman doktor bulamadığından şikayetçi olan hasta ve hasta yakınları mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.

Sağlık Bakanlığının bu konuda, icap nöbeti tutan doktorların 30 dakikada hastanede olması gerektiği ile ilgili açıklamalarını yetersiz gören hasta yakınları, "Kozluk, Batman merkeze 60 kilometre mesafede, nüfusu 60 binin üzerinde bir yerleşim yeri, acil bir durumda hastamızı en erken 20 dakika içinde hastaneye ulaştırıyoruz. İlk müdahaleden sonra uzman doktora haber verilmesi, doktorun ilden yola çıkıp ilçeye ulaşması en erken bir veya bir buçuk saati buluyor. Bu süre zarfında tehlikeli bir durumda hastalarımız mağduriyet yaşıyor" ifadelerini kullandı.

İcap nöbeti tutan doktorların 30 dakika içinde Kozluk’taki hastaneye yetişmelerinin hiçbir zaman mümkün olmadığı belirtilerek bu düzenlemenin bakanlık yetkililerince yeniden gözden geçirilmesini talep ettiklerini sözlerine ekledi.