0553 313 94 23

Hasta yakınlarından 30 dakika tepkisi

Batman’ın Kozluk İlçe Devlet Hastanesi’nde görevli doktorların tamamının Batman merkezde ikamet etmesi, kozlukluların tepkisine neden oldu.

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:40
Hasta yakınlarından 30 dakika tepkisi

Batman’ın Kozluk İlçe Devlet Hastanesi’nde görevli doktorların tamamının Batman merkezde ikamet etmesi, kozlukluların tepkisine neden oldu.


50 yataklı Kozluk Devlet Hastanesi’nde 18 uzman, 8 pratisyen doktorun çalıştığına dikkat çeken hasta yakınları, görevli tüm doktorların Kozluk ilçesine gidiş-geliş yapmasından yakındı. Acil bir durum karşısında ilçede uzman doktor bulamadığından şikayetçi olan hasta ve hasta yakınları mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.


Sağlık Bakanlığının bu konuda, icap nöbeti tutan doktorların 30 dakikada hastanede olması gerektiği ile ilgili açıklamalarını yetersiz gören hasta yakınları, "Kozluk, Batman merkeze 60 kilometre mesafede, nüfusu 60 binin üzerinde bir yerleşim yeri, acil bir durumda hastamızı en erken 20 dakika içinde hastaneye ulaştırıyoruz. İlk müdahaleden sonra uzman doktora haber verilmesi, doktorun ilden yola çıkıp ilçeye ulaşması en erken bir veya bir buçuk saati buluyor. Bu süre zarfında tehlikeli bir durumda hastalarımız mağduriyet yaşıyor" ifadelerini kullandı.


İcap nöbeti tutan doktorların 30 dakika içinde Kozluk’taki hastaneye yetişmelerinin hiçbir zaman mümkün olmadığı belirtilerek bu düzenlemenin bakanlık yetkililerince yeniden gözden geçirilmesini talep ettiklerini sözlerine ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 15:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursagaz, saha operasyonlarını dijitale taşıdı
    1. Bursagaz, saha operasyonlarını..
    2. AK Parti MKYK toplandı
    3. KUDAKA’dan Mesleki ve Teknik Eğitim..
    4. Kayıp kadın için 300 saatlik kamera..
    5. Muğla’da üçüncü yangın Fethiye’de..
    6. Başkan Okka’dan “İSO İkinci 500”..
    7. Adana'da trafik kazası! Yaralılar var
    8. Gökçeada Belediye Başkanından Rektör..
    9. Konyaspor’da yeni sezon hazırlıkları..
    10. Başkan Büyükgöz’den 15 Temmuz daveti
    11. Başarılı judocular ödüllendirildi
    12. "Fındık Hasadındaki Kadın ve Çocukları..
    13. İstanbul Otogarı işletmesi, İSPARK'a..
    14. Kumluca’da ev yangını
    15. 23 yıl önce kaybolan kadının kafatası..
    16. AB'den Doğu Akdeniz tehdidi: Anlaşmayı..
    17. Uzmanlar: “2050 yılında ısı 3,5 ila..
    18. Gabon Cumhurbaşkanının sağlığı ülkede..
    19. Kaçakçılık suçundan aranan 10 şüpheli..
    20. Erzincan’da tır devrildi: 1 yaralı
    21. Boynuzlu baykuş tedavisinin ardından..
    22. Tunuslu Aymen Abdennour, Kayserispor'da
    23. Konya’da kontrolden çıkan kamyonet..
    24. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    25. Sakaryaspor’un yeni başkanı İbrahim..
    26. TCMB döviz kurları
    27. "Kan ağlayan" Iraklı genç, Türkiye'den..
    28. Şemdinli’de telsiz düzenekli EYP ele..
    29. Ayvalık'taki hortum sitede büyük..
    30. Gençlerbirliği'nde ayrılık
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap