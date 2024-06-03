Hasta yakını ile doktor arasında 'ilaç yazdırma' kavgası!
Elazığ’da bir aile sağlık merkezine giderek annesine ilaç yazdırmak isteyen kadın, doktor tarafından olumsuz cevap aldı.
Doğukent Aile Sağlığı Merkezinde hasta yakını doktora öfkelendi. Dr. Gonca K., ilacı yazması için hastanın kendisinin olması gerektiğinde ısrar edince tartışma çıktı.
Bunun üzerine kadın masaya yumruk atarak ilacı yazması için doktora baskı yaptı. Dr. Gonca K., beyaz kod verdi.
Polis müdahale etti!
Kısa bir süreliğine dışarı çıkarak beklemeye başlayan kadın, tekrar içeri girerek Dr. Gonca K.'ya saldırdı. Sağlık çalışanlarının araya girmesi ve polis ekiplerinin müdahalesi ile saldırgan kadın uzaklaştırıldı. Darp raporu alan Dr. Gonca K., saldırgan kadından şikayetçi oldu.
Muayene odasından kalabalığın çıkması ve polisin gelerek olaya müdahale etmesi güvenlik kameralarına yansıdı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO