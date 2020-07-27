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Yerel

Hasta tavukları için yaptığı hareket kendisinin ve eşinin sonunu getirdi

Çorum'da yaşlı bir adam, tavuklarında görülen parazit hastalığına karşı kümese köz attı. Közün tutuşturduğu tahta merdiven alev alarak yaşlı adamın ve eşinin oturduğu eve sıçradı. Çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, küle dönen evde yaşlı çiftin cansız bedeni bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 08:49:00 -
Hasta tavukları için yaptığı hareket kendisinin ve eşinin sonunu getirdi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı çift yanarak hayatını kaybetti. İddialara göre, ilçeye bağlı Akdere köyünde yaşayan Kadir Kayaalp (80) isimli yaşlı tavuklarında görülen parazit hastalığına karşı kümese köz attı. Bir süre sonra kümesin yanında bulunan tahta merdiven alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler Kayaalp'in evine sıçradı.

Çok sayıda ekip sevk edildi

Durumu fark eden köylüler, Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerine bilgi vererek, yaşlı çifti evden kurtarmaya çalıştı. İhbar üzerine köye jandarma ekiplerinin yanı sıra çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede alevlere müdahale edene itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Çiftin cansız bedenine ulaşıldı

Küle dönen evde inceleme yapan itfaiye ekipleri Kadir Kayaalp ve eşi Döndü Kayalap'in (85) cansız bedenine ulaştı.

Uzun uğraşlar sonucu kepçe yardımıyla evden çıkarılan yaşlı çiftin cenazesi otopsi için Sungurlu Devlet Hastanesi morguna gönderilirken, jandarma tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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