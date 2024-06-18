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Yerel Hasta taşıyan ambulans takla attı! 5 yaralı
Yerel

Hasta taşıyan ambulans takla attı! 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-06-18 17:12:00 - 2024-06-18 17:12:49

Elazığ'da hasta taşıyan ambulans ile aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Yazıkonak beldesi Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. yönetimindeki 23 AAT 137 plakalı ambulans ise sürücüsü öğrenilemeyen 23 DU 323 plakalı araç çarpıştı.

5 kişi yaralandı

Çarpışmanın etkisiyle ambulans takla atarak durabildi. Kazada, ikisi sağlık çalışanı olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.

Polis ve jandarma ekipleri kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.


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