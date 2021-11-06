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Yerel Hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı!
Yerel

Hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı!

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yaralı taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3’ü sağlık personeli 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 23:48:00 -
Hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı!

Kaza, saat 21.30 sıralarında Dağkent kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu ilçesi Örencik köyünde meydana gelen traktör kazasında yaralanan sürücüyü taşıyan Can Eren D. idaresindeki 14 GL 358 plakalı ambulans ile İlayda G. yönetimindeki 06 ADK 19 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savulan ambulans devrilirken, otomobil tabelalara çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü ve ambulansta bulunan sağlık personeli Can Eren D., Elif K., Büşra A. ile ambulanstaki hasta yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Kızının kaza yaptığını öğrenerek olay yerine gelen İlayda G.'nin annesi gözyaşı dökerken, traktör kazasında ağır yaralanan ambulanstaki vatandaşın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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