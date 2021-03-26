Hasta mısınız siz! Hem diyanet öğrenci kaybetti hem de irtica geliyor diyorlar

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Türkiye’de Müslümanları ve dini kurumları lekelemek için elinden geleni ardına koymayan Kemalist basın, batıl ideolojilerinin getirdiği çelişkili ruh halinden bir türlü kurtulamadı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nı ve çeşitli dini gruplara bağlı tüm grupları hedef göstererek gündemden düşürmeyen Kemalistler, artık birbirlerini yalanlamaya başladı.

“Diyanet öğrenci kaybetti”

Sözcü, Türkiye'de halkın dinden uzaklaştığı algısı oluşturmak için yaptığı yalanlarla dolu haberinde, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 3 milyon öğrenci kaybettiğini ileri sürdü. Haberde, “Diyanet'in 4-6 yaş grubu dahil verdiği din eğitimine katılım yüzde 69 oranında düştü” ifadesine yer verildi.

“İrtica dönüyor” mavrası

İslam’ın yayılmasını “irticanın geri dönmesi” olarak niteleyen tetikçi Oda TV ise, Sözcü’nün ortaya attığı iddianın tam tersi bir habere imza attı. Haberde, “TSK'yı tarikat ve cemaatlere açan karar” başlığıyla yayınladığı haberde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) “irticanın hortlayacağını” iddia etti.

Yalanları ayaklarına dolandı

Müslümanların attığı her adımı dert edinen Kemalist basının, birbirlerini boşa çıkaracak kadar yalan haberlere imza atması, içinde bulundukları çıkmazı açıkça gözler önüne serdi.