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Gündem Hasta kadına eziyet eden hastane görevlilerinden skandal savunma! Söyledikleri "Hadi lan" dedirtti
Gündem

Hasta kadına eziyet eden hastane görevlilerinden skandal savunma! Söyledikleri "Hadi lan" dedirtti

İstanbul’da, Özel Bayındır Hastanesi'nde sağlık çalışanlarının yaşlı bir hastaya yaptığı insanlık dışı olaydan sonra, tutuklanan 4 şüphelinin hakime verdiği ifadeleri pes dedirtti.

Yeniakit Publisher
2022-10-08 12:57:00 -
Hasta kadına eziyet eden hastane görevlilerinden skandal savunma! Söyledikleri "Hadi lan" dedirtti

İstanbul'un Ataşehir ilçesi İçerenköy Mahallesi'ndeki özel hastanede, sağlık çalışanlarının, hasta kadının yüzüne para atarak hakaret ettiği anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Hastanenin faaliyetleri durdurulurken, videoda yaşlı kadının yüzüne para atan ve Samsun'un İlkadım ilçesinde, Gazi Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alınan Erata, ‘beden bakımından kendini savunamayacak olan kişiye eziyet' suçundan tutuklanmıştı.

Pişkin savunma

Ali Erata’nın, İstanbul’da yaşanan olay sonrası işten çıkarılmasının ardından geldiği Samsun’a yerleştiği, özel hastanede ise çalışmaya başladığı ortaya çıktı. Erata, nöbetçi sulh ceza hakimliğine verdiği ifadesinde, "Yaşlı kadın Alzheimer hastası olduğu için ona ilaçlarını içirmek için oynadığımız bir oyundu. Zaman zaman bu tür oyunlar oynardık. Bu video da bu oyunlardan biriydi" dedi.

 

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